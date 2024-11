Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich auf X bereit, zusammenzuarbeiten, wie sie es einst getan hätten - „mit Respekt und Ehrgeiz.“ Großbritanniens Ministerpräsident Keir Starmer bezeichnete das Ergebnis bereits vor Ende der Auszählung als einen „historischen Wahlsieg“.

Live Liveblog zur US-Wahl : „Gott hat mein Leben verschont, damit ich unser Land rette“ In einer Rede in Florida bedankt sich Trump bei seinen Anhängern und ruft ein „goldenes Zeitalter“ aus. Er hat bereits 266 von 270 benötigten Stimmen der Wahlleute sicher. Alle Entwicklungen im Liveblog

Besonders früh reagierte Benjamin Netanjahu. „Lieber Donald und liebe Melania Trump, Gratulationen zum größten Comeback der Geschichte“, ließ der israelische Ministerpräsident mitteilen. Trumps „historische Rückkehr ins Weiße Haus“ bedeute „einen Neuanfang für Amerika und eine mächtige erneute Verpflichtung gegenüber dem großen Bündnis zwischen Israel und Amerika“.

Euphorische Glückwünsche kamen von den rechten Kräften in Europa. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán schreibt auf seiner Facebook-Seite: „Herzlichen Glückwunsch an Präsident Trump! Wir haben große Pläne!“ Ähnliche Töne schlägt der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders an: „Glückwunsch Präsident Trump! Glückwunsch Amerika! Nie aufhören, immer weiter kämpfen und Wahlen gewinnen!“ Auch der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer gratulierte: „Wir freuen uns darauf, unsere transatlantischen Beziehungen gemeinsam weiter auszubauen und zu stärken, um den globalen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen“, schreibt der konservative Politiker auf X.

Herzlichen Worten sendete auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni über den Atlantik. „Italien und die USA sind Schwester-Nationen, die durch ein unerschütterliches Bündnis, gemeinsame Werte und eine historische Freundschaft verbunden sind“, schrieb Meloni auf X.

Aus Russland kommt ein „Hallelujah“

Glückwünsche gab es auch vom ukrainischen Präsident Wolodimir Selenskij, der den absehbaren Wahlsieg als „eindrucksvoll“ bezeichnet. Außerdem hoffe er, bald Trump persönlich zum Wahlsieg gratulieren und mit ihm die weitere Unterstützung der Ukraine besprechen zu können. Welchen Einfluss der Wahlausgang auf den Krieg in der Ukraine tatsächlich hätte, ist noch unklar. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Krieg innerhalb kürzester Zeit zu beenden. Wahrscheinlich ist aber auch, dass die militärische Unterstützung für die Ukraine deutlich weniger verlässlich wäre als bisher unter Joe Biden.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kommentierte auf Telegram den absehbaren Sieg mit den Worten: „Halleluja“. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte sich bislang bisher nicht offiziell geäußert.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte Trumps schrieb auf X, dass Trumps Führung erneut von entscheidender Bedeutung sein werde, um die Stärke der transatlantischen Verteidigungsallianz zu erhalten. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder mit dem Austritt der Nato gedroht. Der wahrscheinlich künftige Vizepräsident J.D Vance sagte kürzlich, dass Donald Trump im Falle seiner Wiederwahl die USA in der Nato halten würde – unter der Voraussetzung, dass die NATO-Staaten ihren Anteil am Verteidigungsetat tragen.

Reaktion von der Ampel-Regierung gab es auch von Verteidigungsministerin Annalena Baerbock. Die Bundesregierung stehe zu einem engen transatlantischen Verhältnis unabhängig von Parteien, sagt Baerbock nach ihrer Rückkehr von einer Ukraine-Reise vor der Presse.

Ihr Ampelkollege SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zeigt sich hingegen besorgt. Der sich abzeichnende Wahlsieg werde sich deutlich auf die internationale Ordnung auswirken. Das Ergebnis bedeute „auf der einen Seite Effekthascherei und auf der anderen Seite eine Schwächung von internationalen Organisationen wie die Vereinten Nationen“, sagt Mützenich in der ARD.

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters.