Buttons mit dem Foto von Robert F. Kennedy Jr., zu bekommen auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Union Station in Los Angeles.

Von Peter Burghardt, Washington

Allein dieser Name. Und dieses Kürzel. Kennedy. RFK Jr. Wer so heißt, der muss sich nicht mehr groß bemühen, um in Amerika berühmt zu werden. Robert F. Kennedy Jr. war neun, als sein Onkel John F. Kennedy erschossen wurde, damals US-Präsident. Mit 14 trug er zwischen lauter Erwachsenen den flaggengeschmückten Sarg seines ebenfalls ermordeten Vaters Robert F. Kennedy, der selbst ins Weiße Haus wollte. Entscheidet dieser Sohn jetzt, mit 70, die Schicksalswahl 2024?