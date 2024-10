Helfer in der Not

Die Obamas haben Kamala Harris ihre volle Unterstützung zugesichert, sich dann aber monatelang zurückgehalten. Jetzt tritt der Ex-Präsident zum ersten Mal mit der Demokratin auf. Kommt im Wahlkampfendspurt doch noch so etwas wie Euphorie auf?

Von Boris Herrmann, New York

Es betreten nacheinander die Bühne: Spike Lee, Samuel L. Jackson, Bruce Springsteen, Barack Obama – der Oscar-prämierte Regisseur, der große Schauspieler, der ewig junge Altrocker, der Popstar unter den Ex-Präsidenten – und dann, als Main-Act, schließlich die Frau, die Amerika in wenigen Tagen von einer Schmach erlösen und vor einer Dummheit bewahren könnte. Die Schmach ist die Tatsache, dass die älteste Demokratie der Welt seit ihrer Gründung ausschließlich von Männern regiert wurde. Und eine Dummheit wäre es zweifellos, diese Demokratie ein zweites Mal Donald Trump anzuvertrauen. „Wir werden gewinnen oder wie ein gewisser ehemaliger Präsident sagen würde: Yes, we can“, ruft Kamala Harris ihrem Publikum zu.