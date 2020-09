Am 3. November 2020 wählen die US-Amerikaner ihren Präsidenten. Wird es wieder Donald Trump? Oder gewinnt Joe Biden, der sich bei den Vorwahlen der Demokraten durchgesetzt hat? Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Biden baut Anwaltsteam für mögliche Probleme bei der Wahl auf

Dienstag, 15. September: In Erwartung möglicher Beschwerden und Probleme rund um das Prozedere bei der US-Präsidentschaftswahl stellt der demokratische Kandidat Joe Biden ein Team aus Top-Juristen zusammen. Die "juristische Einsatzzentrale" solle sichergehen, dass die Wahlen ordnungsgemäß organisiert und Stimmen korrekt ausgezählt würden, teilte Bidens Kampagne mit. Über die Maßnahme berichtete zuerst die New York Times.

Das Juristenteam solle zudem gegen die Einschüchterung von Wählern an den Urnen vorgehen, Einmischung aus dem Ausland und Desinformation aufdecken sowie Wähler über verschiedene Abstimmungsmethoden aufklären. Das Biden-Lager sprach vom größten Wahlschutzprogramm in der Geschichte der Präsidentschaftskampagnen in den USA.

Trump spielt Klimawandel als Ursache für Waldbrände herunter

Montag, 14. September: Niedergebrannte Häuser, zerstörte Autos, verkohlte Natur: Wo die Feuer im Westen der USA gewütet haben, ist wenig übriggeblieben. Am Montag machte sich US-Präsident Donald Trump bei einem Besuch in Kalifornien ein Bild von der Lage - und hatte eine Erklärung für die verheerenden Feuer parat: Der Republikaner bemängelte das aus seiner Sicht schlechte Forstmanagement. Die Bedrohung durch den Klimawandel spielte er bei einem Treffen mit Einsatzkräften und Vertretern der Regierung von Gouverneur Gavin Newsom herunter.

"Es wird anfangen, kühler zu werden", sagte Trump an die Adresse des kalifornischen Naturschutzministers Wade Crowfoot. Dieser entgegnete: "Ich wünschte, die Wissenschaft würde Ihnen zustimmen." Woraufhin Trump erwiderte: "Nun, ich denke nicht, dass die Wissenschaft es wirklich weiß." Crowfoot hatte zuvor angemahnt, dass der Klimawandel anerkannt und mit der Wissenschaft zusammengearbeitet werden müsse.

Wissenschaftler sehen es als erwiesen an, dass die Klimakrise Wetterextreme wie Trockenheit und Hitze verschärft, die zu heftigeren Waldbränden beitragen können. Trump hat sich in der Vergangenheit mehrfach skeptisch geäußert, ob es den Klimawandel überhaupt gibt und falls ja, ob er vom Menschen verursacht sei. Seine Regierung hat viele Vorschriften im Bereich des Umweltschutzes aufgeweicht und setzt sich unter anderem auch mit Nachdruck für die Förderung von Kohle und Öl ein. Über Windräder macht sich Trump lustig.

Anstatt seine Politik auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen, betätige sich Trump als "Klima-Brandstifter", warf ihm sein demokratischer Herausforderer Joe Biden vor. Obwohl der Westen "im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen steht", verleugne Trump weiter den Klimawandel.

Zuvor hatten die Gouverneure der betroffenen Bundesstaaten Alarm geschlagen. Newsom betonte, der Klimawandel sei real. "Das ist ein Weckruf, dass wir alles tun müssen, was wir können, um den Klimawandel zu bekämpfen", sagte Oregons Gouverneurin Kate Brown in einem TV-Interview. Washingtons Gouverneur Jay Inslee beklagte im US-Fernsehen, dass "während die gesamte Westküste der Vereinigten Staaten in Brand steht", der Präsident leugne, dass es sich dabei nicht nur um Waldbrände, sondern um "Klimabrände" handele.

Bloomberg spendet 100 Millionen für Bidens Wahlkampf in Florida

Montag, 14. September: Der Milliardär und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat eine Spende von mindestens 100 Millionen Dollar (84 Millionen Euro) für den Präsidentschaftswahlkampf von Joe Biden in Florida zugesagt. Vor allem solle mit dem Geld Wahlwerbung im Fernsehen und im Internet finanziert werden, sagte ein Berater Bloombergs der Nachrichtenagentur AP. Der Bundesstaat, in dem bereits am 24. September die vorzeitige Stimmabgabe beginnt, könnte bei der US-Wahl im November das Zünglein an der Waage sein. Wenn Biden in Florida gewinnt, wäre es wesentlich schwieriger für Amtsinhaber Donald Trump, auf die 270 Wahlleute zu kommen, die er für eine Wiederwahl benötigt.

Trump teilte denn auch am Sonntag gleich gegen Bloomberg aus, der sich zeitweise bemüht hatte, selbst von der Demokratischen Partei als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden und dabei ebenfalls große Summen seines Privatvermögens aufgewendet hatte. "Ich dachte, Mini-Mike wäre durch mit demokratischer Politik, nachdem er fast zwei Milliarden Dollar ausgegeben und dann die schlimmste und unfähigste Vorstellung in der Geschichte der Präsidentschaftspolitik abgeliefert hat. Pocahontas hat seine politische Karriere mit der ersten Frage beendet, vorbei", schrieb Trump auf Twitter. "Pocahontas" ist eine abwertende Bezeichnung, die Trump für Bloombergs ehemalige Mitbewerberin Elizabeth Warren verwendet, die Bloomberg bei einer Debatte der demokratischen Präsidentschaftsanwärter im Februar scharf angegriffen hatte.

Bloomberg, mit einem Vermögen von 60 Milliarden Dollar einer der reichsten Männer der Welt, hatte versprochen, alles zu tun, um eine zweite Amtszeit von Trump zu verhindern, unabhängig vom Erfolg seiner eigenen Ambitionen auf das höchste Staatsamt. 18 Millionen aus seiner eigenen Wahlkampfkasse hatte er bereits an die Demokratische Partei überwiesen sowie mit weiteren 4,5 Millionen verschiedene Wahlaktivisten unterstützt. Eine von ihm gegründete Organisation für schärfere Waffenrechte, Everytown for Gun Safety, kündigte an, 60 Millionen für die Unterstützung von Kandidaten auszugeben. Bloomberg selbst wollte 60 weitere Millionen für Demokraten bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus lockermachen.

Trump verstößt mit Wahlkampfveranstaltung in Halle gegen Corona-Regeln

Montag, 14. September: Entgegen der Vorschriften des US-Bundesstaats Nevada und seiner eigenen Regierung im Kampf gegen das Coronavirus hat US-Präsident Donald Trump eine Wahlkampfveranstaltung in einer Halle abgehalten. Über eine Stunde lang sprach der Republikaner am Sonntag in einer Produktionsstätte eines Baumaschinenherstellers in der Stadt Henderson, südlich von Las Vegas, zu der dicht gedrängten Menge. Es war die erste derartige Veranstaltung seit Juni, die nicht im Freien stattfand.

Relativ wenige Zuschauer in der Halle trugen Masken, es war auch nicht verpflichtend. Mit einer deutlichen Ausnahme: Diejenigen, die direkt hinter Trump standen und im Fernsehen zu sehen sein würden, trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Bei jedem Besucher wurde die Temperatur gemessen. Dass durch die Pandemie beinahe 200 000 US-Bürger gestorben sind und noch immer etwa 1000 am Tag ums Leben kommen, erwähnte Trump am Sonntag nicht. Stattdessen sprach er sich gegen eine erneute Schließung von Geschäften aus und nutzte wieder den als rassistisch aufgefassten Begriff "China-Virus".

Zuletzt hatte es nach einer Wahlkampfveranstaltung Trumps in Tulsa (Oklahoma) im Juni Kritik gegeben. Sie war für einen Anstieg von Neuinfektionen in der Region und unter Mitarbeitern Trumps verantwortlich gemacht worden. Anschließend hatte Trumps Wahlkampfteam eher kleinere Veranstaltungen im Freien organisiert.

Der demokratische Gouverneur von Nevada, Steve Sisolak, hat Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen und im Freien auf 50 begrenzt. Die seit Mai geltende Regelung beruht auf Richtlinien des Weißen Hauses. Kurz vor der Veranstaltung warf Sisolak Trump "rücksichtsloses und eigennütziges Verhalten, das zahlreiche Leben hier in Nevada in Gefahr" bringe, vor. "Um es direkt zu sagen: Er hatte nicht den Mumm, starke Entscheidungen zu treffen", sagte Sisolak über Trumps Umgang mit der Pandemie. "Er hat das den Gouverneuren und den Bundesstaaten überlassen. Jetzt hat er entschieden, er müsse sich nicht an die Gesetze unseres Bundesstaates halten. Wie gewohnt, glaubt er, Regeln würden nicht für ihn gelten."

Trump und Biden gedenken der Anschläge von 9/11

Freitag, 11. September: US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer bei der Präsidentenwahl im November, Joe Biden, haben am Freitag an der Gedenkveranstaltungen zum 19. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 teilgenommen.

Beide besuchten die Gedenkstätte in Shanksville, im US-Bundesstaat Pennsylvania, vermieden aber eine direkte persönliche Begegnung. Trump würdigte den Mut der Passagiere von Flug 93, die das Cockpit zu stürmen versuchten, als die Hijacker die Maschine nach Washington steuerten.

"Die Helden von Flug 93 sind eine immerwährende Erinnerung, dass Amerika sich immer erheben, aufrecht stehen und zurückschlagen wird - ungeachtet der Gefahr, ungeachtet der Bedrohung, ungeachtet der Widrigkeiten", sagte Trump.

Biden legte später am Denkmal in Shanksville einen Kranz nieder, sprach mit Hinterbliebenen und bekundete seinen Respekt für die Menschen von Flug 93. Opfer, wie sie sie gebracht hätten, machten "den Charakter eines Landes" aus. "Dies ist ein Land, das niemals, niemals, niemals, niemals, niemals, niemals aufgibt", sagte er.

Die Coronavirus-Pandemie wirkte sich auch auf die Gedenkveranstaltungen aus. Infolge der Sicherheitsmaßnahmen konnten Familien der fast 3000 Todesopfer im New Yorker World Trade Center, dem Pentagon in Washington und einem wegen des Widerstand der Passagiere gegen ihre Entführer abgestürzten Passagierflugzeugs teils nicht zusammen an den Zeremonien teilnehmen.

US-Richter stoppen Trump-Erlass zur Festlegung von Wahlbezirken

Freitag, 11. September: US-Präsident Donald Trump hat bei der Neufestlegung von Wahlbezirken eine Rückschlag erlitten. Ein Präsidialerlass Trumps, nach dem Menschen, die illegal in den USA leben, bei der Festlegung von Wahlbezirksgrenzen nicht berücksichtigt werden, sei rechtswidrig, entschied ein Gremium aus drei Bundesrichtern in New York. Der dadurch angerichtete Schaden würde ein Jahrzehnt nachwirken, erklärten sie und stoppten den Erlass per einstweiliger Verfügung.

Danach darf Wirtschaftsminister Wilbur Ross, dem auch die Volkszählungsbehörde untersteht, bei der Übermittlung von Einwohnerzahlen zur Berechnung der Anzahl der Kongresssitze pro US-Staat niemanden ausschließen, der oder die illegal in den USA lebt.

Die Richter monierten, Trump habe seine Kompetenzen überschritten, als er im Juli eine Anordnung zu der einmal pro Dekade stattfindenden Volkszählung erließ und verlangte, nicht nur die Zahl der Einwohner zu ermitteln, sondern auch die der Einwohner abzüglich der Personen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. In der Geschichte der USA sei immer die Gesamtbevölkerung ermittelt worden und zu der gehörten alle, die zum Zeitpunkt einer Volkszählung im Land leben - unabhängig vom rechtlichen Status, erklärten die Richter.

Biden: Trumps Verhalten in Corona-Krise "beinahe kriminell"

Donnerstag, 10. September: Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat Präsident Donald Trump ein "beinahe kriminelles" Verhalten in der Corona-Krise vorgeworfen. Hintergrund ist das Eingeständnis des Republikaners, er habe das Coronavirus-Risiko bewusst heruntergespielt. Biden sagte dem Sender CNN in einem vorab in Auszügen veröffentlichten Interview, Trumps Verhalten sei "abscheulich". Während der Präsident um die wahre Gefahr durch das Virus gewusst habe, habe er selbst keine Maske aufgesetzt.

Biden sagte mit Blick auf Trumps Verhalten: "Es ging darum sicherzustellen, dass der Aktienmarkt nicht heruntergeht, dass seine reichen Freunde kein Geld verlieren." Belege dafür legte Biden nicht vor. Weiter sagte er, Trump habe vor dem Virus kapituliert. "Er hat überhaupt nichts getan." Das Verhalten des Präsidenten sei der Grund, "warum wir kein Vertrauen in seine Führung haben".

Trump verteidigte sein Verhalten am Mittwochabend im Sender Fox News erneut damit, dass er keine Panik habe verbreiten wollen. "Ich bin ein Cheerleader für dieses Land, und ich will keine Panik sehen", sagte der Präsident. Er betonte, er habe frühzeitig einen Einreisestopp für Reisende aus China und der EU erlassen, der etliche Menschenleben gerettet habe. Trump lobte das Krisenmanagement seiner Regierung. "Wir haben unglaubliche Arbeit geleistet."

Trumps umstrittene Äußerungen waren am Mittwoch in Mitschnitten aus Interviews mit dem Star-Journalisten Bob Woodward öffentlich geworden.

Trump nennt mögliche Supreme-Court-Kandidaten

Donnerstag, 10. September: US-Präsident Donald Trump hat knapp acht Wochen vor der Wahl eine Liste mit 20 möglichen Kandidaten für das Oberste Gericht bekannt gegeben. Jeder von ihnen stehe für Gleichbehandlung und gleiche Rechte von Bürgerinnen und Bürgern jeder Herkunft, Hautfarbe, Religion und Überzeugung, sagte Trump. Sein Herausforderer Joe Biden werde dagegen "radikale Richter" vorschlagen, die die USA grundlegend verändern würden.

Auf Trumps Liste finden sich unter anderem die republikanischen Senatoren Tom Cotton, Josh Hawley und Ted Cruz, den Trump im Vorwahlkampf 2016 als "Lying Ted" ("Lügen-Ted") bezeichnet hatte. Außerdem nannte der Präsident seinen früheren Rechtsberater Gregory Katsas, der unter anderem an Trumps Erlass für ein Einreiseverbot für Menschen aus vorwiegend von Muslimen bewohnten Ländern mitgewirkt hatte.

Trumps Mitstreiter erhoffen sich von der Liste möglicher Richter eine zusätzliche Attraktivität des Präsidenten bei konservativen Wählern. Über sein Vorschlagsrecht für offene Stellen am Obersten Gericht kann ein Präsident die Rechtssprechung weit über seine Amtszeit hinaus bestimmen, weil Oberste Richter lebenslang berufen werden. Derzeit gibt es fünf eher konservative und vier eher liberale Richterinnen und Richter am Obersten Gericht, von denen zwei bereits über 80 sind. Trump hat betont, dass die Präsidentenwahl auch darüber entscheide, wer zwei bis vier, vielleicht sogar fünf neue Richter vorschlagen dürfe.

Biden hat bisher nicht durchblicken lassen, wen er im Fall eines Wahlsiegs und einer Vakanz für das Oberste Gericht vorschlagen würde, sondern lediglich versprochen, eine Afroamerikanerin zu nominieren. Jeder Vorschlag muss vom Senat bestätigt werden.

Trump spielte Corona-Gefahr nach eigener Aussage herunter

Mittwoch, 9. September: US-Präsident Donald Trump hat die Coronavirus-Gefahr im Februar absichtlich heruntergespielt, um keine Panik auszulösen. Das geht aus Interviews hervor, die der bekannte Journalist Bob Woodward mit Trump geführt hat, und die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Zudem war Trump bereits Anfang Februar darüber informiert, dass das Virus sich über die Luft überträgt und eine höhere Sterberate als eine Grippe auslöst. Öffentlich verwies er in dieser Zeit dagegen auf niedrige Fallzahlen in den USA und behauptete mehrfach, das Virus werde von allein verschwinden.

In den USA sind bislang rund 190 000 Menschen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben - einige wohl auch deshalb, weil sie Warnungen von Experten und Vorsichtsmaßnahmen wie Masken nicht ernst nahmen. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany erklärte in einer ersten Reaktion: "Der Präsident hat die amerikanische Öffentlichkeit nie über Covid belogen." Er habe aber dafür gesorgt, dass die Bevölkerung die Ruhe behalten habe.

Der Sender CNN veröffentlichte kurz zuvor Auszüge aus den aufgezeichneten Trump-Interviews, die Woodward für ein demnächst erscheinendes Buch geführt hatte. Darauf ist unter anderem zu hören, wie Trump am 19. März sagt: "Ich wollte es immer herunterspielen. Ich spiele es auch immer noch gern herunter, weil ich keine Panik erzeugen will." In einem Gespräch am 7. Februar sagte Trump den Aufnahmen zufolge: "Das ist tödliches Zeug." Menschen müssten nicht erst Kontaktflächen anfassen, um sich anzustecken: "Man atmet einfach Luft ein, und das ist, wie es sich überträgt."

Polizeichef von Rochester tritt nach tödlichem Einsatz zurück

Mittwoch, 9. September: Nach der Empörung über den Tod eines schwarzen Amerikaners infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Rochester tritt der Polizeichef der Stadt zurück. La'Ron Singletary werde seinen Posten zum Monatsende räumen, sagte Bürgermeisterin Lovely Warren auf einer Pressekonferenz. Auch Singletarys Stellvertreter Joseph Morabito kündigte seinen Rückzug an. Zudem geben ein Polizeikommandant sowie zwei weitere Einsatzleiter ihre Posten auf.

Details zu dem Polizeieinsatz von März waren erst vergangene Woche bekanntgeworden, nachdem die Familie von Daniel Prude Aufnahmen von Polizeikameras veröffentlicht hatte. Darauf ist zu sehen, wie mehrere Polizisten den nackten und offenkundig psychisch beeinträchtigten 41-Jährigen auf der Straße festnehmen. Die Beamten stülpen ihm eine sogenannte Spuckschutzhaube über und drücken seinen Kopf zu Boden. Dabei erlitt Prude offenbar einen Atemstillstand. Er starb eine Woche nach dem Vorfall im Krankenhaus.

Warren sagte im Stadtrat, der Rückzug von Singletary erfolge nach ihr bisher unbekannten neuen Informationen. Sie habe ihn aber nicht zu diesem Schritt gedrängt. Eine polizeiinterne Ermittlung hatte noch im April ergeben, dass die am Einsatz beteiligten Polizisten sich nichts hätten zuschulden kommen lassen. Dennoch wurden inzwischen sieben Beamte vom Dienst suspendiert.

Seit der Veröffentlichung der Aufnahmen gibt es nächtliche Proteste in der drittgrößten Stadt des Staates New York. Am Wochenende war es am Rande der Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt auch zu Krawallen gekommen.

Neben Rochester könnte auch Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah ins Zentrum der Debatte um den Einsatz von übermäßiger Gewalt durch Polizisten rücken. Wie am Dienstag bekannt wurde, war dort am vergangenen Freitag ein 13-jähriger Junge mit Asperger-Syndrom von Polizisten angeschossen worden. Die Mutter des Jugendlichen hatte nach eigener Aussage die Polizei gerufen und um ein Kriseninterventionsteam gebeten, weil ihr Sohn akute psychische Probleme habe. Einem CNN-Partnersender erklärte sie, sie sei an diesem Tag zum ersten Mal seit einem Jahr wieder zur Arbeit gegangen - das habe ihren Sohn aus der Bahn geworfen.

Nach Aussagen der Mutter rannte der 13-Jährige bei Eintreffen der Beamten weg. Warum die Polizisten auf den Jungen schossen, anstatt ihn auf andere Art aufzuhalten, ist unklar. Der Polizeichef von Salt Lake City berief sich bei einer Pressekonferenz darauf, dass der Teenager "Drohungen mit einer Waffe" ausgestoßen habe.