Junge Leute haben sich an der Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wohl so stark beteiligt wie nie zuvor. Es ist wichtig, dass diese Generation den politischen Institutionen vertraut. Aber kann sie das?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die 202 Straßenlampen sind auch nach Sonnenuntergang ausgeschaltet, Valentina und Jerusa sind kolossal enttäuscht. Sie sind mit dem Bus zur diesem Wahrzeichen der Stadt gekommen, direkt vom Flughafen LAX, die Installation Urban Light am Los Angeles County Museum of Art ist neben den Engelsflügeln in Venice Beach und der Herzentreppe in Silver Lake der beliebteste Hintergrund für Bilder auf sozialen Netzwerken wie Instagram. Die Lampen aus den Roaring 20s in Südkalifornien sind auch Symbol der Hoffnung, dass die 2020er Jahre doch noch ein gutes Jahrzehnt werden, an diesem Abend jedoch bleiben sie zum ersten Mal seit der Eröffnung vor zwölf Jahren dunkel. Grund: Furcht vor Ausschreitungen nach der Präsidentschaftswahl, wie einer der vier Sicherheitsleute sagt.