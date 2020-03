Das Feld der demokratischen Bewerber um die US-Präsidentschaft lichtet sich zusehends. Nachdem zuletzt der frühere Bürgermeister aus Indiana Pete Buttigieg seinen Ausstieg erklärte, folgt ihm nun die Senatorin Amy Klobuchar.

Stunden vor dem "Super Tuesday", bei dem die Demokraten am Dienstag in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten über ihre Präsidentschaftskandidaten abstimmen, wurde Klobuchars Entscheidung bekannt. Sie habe ihrem Kampagnenteam mitgeteilt, dass sie das Bewerberfeld verlassen werde, berichten US-Medien. Weiter hieß es, sie werde künftig Joe Biden unterstützen, der nach anfänglichen Schwierigkeiten in den Vorwahlen zuletzt in South Carolina einen Sieg geholt hatte.

Diese Kandidaten sind noch im Rennen

Neben Biden sind noch vier weitere Kandidaten im Rennen: Im linken Lager gilt vor allem Bernie Sanders als aussichtsreich, eine weitere linke Kandidatin ist Elizabeth Warren. Konservativere Positionen werden neben Biden und dem New Yorker Multimilliardär Mike Bloomberg vertreten. Als wenig chancenreich gilt die Abgeordnete Tulsi Gabbard, 38.

Der morgige "Super Tuesday" ist für die Vorwahlen der Demokraten von enormer Bedeutung. Dann werden mehr als ein Drittel der Stimmen der Delegierten vergeben, die beim Nominierungsparteitag im Juli den Kandidaten bestimmen werden.