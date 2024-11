Von Peter Burghardt, Washington

Inzwischen ist auch Jennifer Lopez für Kamala Harris auf die Bühne gestiegen, in Las Vegas war das, im umkämpften Bundesstaat Nevada. Die Sängerin und Schauspielerin unterstützt schon lange die Demokraten, 2012 setzte sie sich für Barack Obama ein und 2016 für Hillary Clinton. 2020 sang sie „Let’s get loud“ in der Halbzeit des Super Bowl, mit einer Flagge von Puerto Rico, ihre Tochter Emme vor und mehrere andere Kinder in einem stilisierten Käfig – ein dezenter Hinweis auf Donald Trumps Umgang mit Immigranten.