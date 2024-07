Nach dem Rückzug von Joe Biden will Kamala Harris die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten werden. Biden selbst hat seine Vizepräsidentin sofort nach Bekanntgabe seines Verzichts wärmstens empfohlen. Aber um wirklich nominiert zu werden, braucht Harris eine Mehrzahl der Delegierten-Stimmen sowie eine breite Unterstützung durch die Parteispitze und die Gouverneurinnen und Gouverneure – und natürlich finanzielle Unterstützung der Parteispender. Eine Übersicht.

Prominente „Endorsements“ für Harris

Sehr schnell nach Bidens Erklärung haben sich Hillary und Bill Clinton hinter Harris gestellt. „Es ist jetzt an der Zeit, Kamala Harris zu unterstützen und mit aller Kraft für ihre Wiederwahl zu kämpfen“, schrieben die demokratische Präsidentschaftskandidatin von 2016 und der ehemalige Präsident in einer Erklärung auf der Plattform X.

Auch Verkehrsminister Pete Buttigieg, einer von zahlreichen Demokraten, die als mögliche Vize-Kandidaten für Harris gelten, unterstützte die aktuelle Vizepräsidentin auf X: Er werde alles tun, was er könne, um Harris’ zur Präsidentschaft zu verhelfen.

„Stark. Furchtlos. Hartnäckig“: Der einflussreiche Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom unterstützt Harris mit wohlwollenden Worten. „Wenn unsere Demokratie auf dem Spiel steht, ist niemand besser geeignet, sich der dunklen Vision von Donald Trump entgegenzustellen und unser Land in eine gesündere Richtung zu führen, als die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris“, schreibt Newsom auf X.

Ein weiterer wichtiger demokratischer Gouverneur, der sich für Harris ausspricht, ist Josh Shapiro aus Pennsylvania. Der Staat gehört zu den sogenannten Swing States, in denen die Machtverhältnisse häufig zwischen Demokraten und Republikanern wechseln. Zudem gilt auch Shapiro als ein möglicher Kandidat für eine Vizepräsidentschaft unter Harris.

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge stellen sich auch die 50 Parteichefinnen und Parteichefs der US-Bundesstaaten geschlossen hinter Harris. Sie hätten sich bei einer Telefonkonferenz am Sonntag einstimmig für Harris als neue Spitzenkandidatin ausgesprochen, heißt es Reuters zufolge aus Parteikreisen.

Welche Partei-Prominenten Harris bislang nicht unterstützen

Wer sich bisher nicht klar positioniert hat, ist Ex-Präsident Barack Obama. Er äußerte sich zwar wohlwollend über Bidens Rückzug, sprach aber noch keine klare Unterstützung für Harris aus. Er sei überzeugt, dass die Parteispitze „einen Prozess entwickeln kann“, aus dem eine Nominierung hervorgehe, schrieb Obama.

Auch Nancy Pelosi, frühere Sprecherin im Repräsentantenhaus und gewichtige Stimme in der Partei, zollte Biden zwar Respekt für dessen Entscheidung, ein Bekenntnis von ihr zu Harris gibt es aber noch nicht.

Auch von Hakeem Jeffries, dem ersten Demokraten im Repräsentantenhaus, und von Chuck Schumer, dem Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, gibt es noch keine Äußerungen. Mit Jeffries hat Harris US-Medien zufolge bereits gesprochen – genau wie mit dem Vorsitzenden der Gruppe schwarzer Kongressabgeordneter Steven Horsford. Auch von der Gouverneurin aus Michigan und ebenfalls möglichen Vize-Kandidatin Gretchen Whitmer gab es noch kein offizielles „Endorsement“ für Harris.

US-Medien zufolge geht es denen, die sich bislang zurückhalten, nicht unbedingt um die Person Harris. Vielmehr wollen sie den Eindruck verhindern, dass Harris der Wählerschaft aufgezwungen wird. Einige wie etwa der Senatur Jon Tester aus Montana „deuten an, dass sie einen kompetitiven Nominierungsprozess wollen“, schreibt die New York Times.

Mehrheit der demokratischen Parlamentarier für Harris

Im Repräsentantenhaus gibt es der Washington Post zufolge bereits eine Mehrheit für Harris: 137 demokratische Abgeordnete hätten sie bereits „endorsed“, 75 Abgeordnete nicht oder noch nicht. Von den 51 Demokraten und Unabhängigen im Senat kommen demnach bereits 30 Endorsements für Harris.

Harris buhlt um die Stimmen der Delegierten

Bereits am Sonntag hätten Harris’ Wahlkampfstrategen und Verbündete Hunderte von demokratischen Delegierten des bevorstehenden Nominierungs-Parteitages angerufen, berichtet Reuters unter Berufung auf nicht namentlich genannte "Insider". In den Anrufen seien die Delegierten aufgefordert worden, sich nach dem Rückzug von Joe Biden sofort zu Harris zu bekennen und keine Gegenkandidaten zu unterstützen. Der New York Times zufolge sicherte sie sich zuerst unter anderem die Unterstützung der Delegierten aus North Carolina, South Carolina und Tennessee.

Über die Nominierung zur Präsidentschaftskandidatur entscheiden die mehr als 4000 Delegierten. Eigentlich ist dafür ein Parteitag am 19. August angesetzt, aufgrund der Diskussion um Biden hatte es Überlegungen einer früher stattfindenden virtuellen Nominierung gegeben. Biden hatte bei den Vorwahlen in den US-Bundesstaaten mehr als 3800 Delegiertenstimmen gewonnen. Sie sind aber nun nicht verpflichtet, seiner Empfehlung zu folgen und Harris zu nominieren.