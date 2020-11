Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden gewählt. Noch-Präsident Donald Trump aber versucht alle Hebel in Bewegung zu setzen, um sich selbst als Sieger durchzusetzen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Trump feuert Verteidigungsminister Esper

Noch-Präsident Donald Trump wird seinem Ruf noch einmal mehr gerecht. Über Twitter erklärt er, dass Verteidigungsminister Mark T. Esper ersetzt werde. Dessen Nachfolger wird Christopher C. Miller, bislang Direktor des National Counterterrorism Center. Eine Erklärung für die Entscheidung gibt es bislang noch nicht. Vergangene Woche hatte der Sender NBC allerdings berichtet, Esper habe sein Rücktrittsschreiben bereits vorbereitet. Denn er habe schon damit gerechnet, nach der Wahl aus dem Kabinett geworfen zu werden.

Die Beziehung zwischen beiden war bereits seit einiger Zeit nicht mehr die Beste. Esper und Trump hatten unterschiedliche Meinungen etwa über die Umbenennung von Militärbasen - die zum Teil noch nach Generälen der Konföderierten Armee benannt sind. Auch war Esper nicht glücklich gewesen über den Besuch Trumps in einer Kirche in Washington, wo sich der Präsident mit einer Bibel fotografieren ließ. Dafür hatte die Polizei Demonstranten mit Tränengas auseinander getrieben.

China und Russland halten sich noch zurück mit Glückwünschen

Montag, 9. November, 13:47 Uhr: Viele Staats- und Regierungschefs haben Joe Biden bereits zum Wahlsieg gratuliert. China aber hält sich mit einer Gratulation zum Wahlsieg von Joe Biden zurück. Möglicherweise weil Peking in der Zeit vor dessen Amtsantritt noch mit Donald Trump zu tun haben wird und die bereits schwierigen Beziehungen nicht weiter belasten will, heißt es bei CNN.

Auf einer Pressekonferenz sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sein Land habe Bidens Siegeserklärung zur Kenntnis genommen - und werde eigene Glückwünsche entsprechend der internationalen Praxis aussprechen. Was diese Praxis wäre, sagte er nicht. Vor vier Jahren hatte Chinas Präsident Xi Jinping dem Wahlsieger Donald Trump bereits am 9. November gratuliert - also lange vor dessen Amtsantritt.

Auch aus Russland ist noch keine offizielle Reaktion gekommen - bis auf den Hinweis, man werde sich erst äußern, wenn ein offizielles Endergebnis vorliege. Das sagt Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow. Der Wahlsieg Bidens wurde nicht von einer Wahlbehörde proklamiert, sondern beruht auf den übereinstimmenden Auswertungen relevanter US-Medien aus unterschiedlichsten politischen Lagern. Präsident Wladimir Putin habe mehrfach erklärt, er sei bereit, mit jedem Staatsoberhaupt der USA zusammenzuarbeiten, sagt Peskow. Russland hoffe auf einen Dialog und eine Normalisierung der Beziehungen.

Biden setzt Zeichen mit Besetzung seines Corona-Teams

Montag, 9. November, 13:24 Uhr: Das Team des künftigen US-Präsidenten hat auf seiner Internetseite die Besetzung der 13-köpfigen Experten-Kommission bekannt gegeben, die bis zu Bidens Inauguration am 20. Januar 2021 eine Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie entwickeln soll.

Einer der Fachleute ist der Immunologe Rick Bright. Er war in diesem Jahr nach eigener Darstellung von einem hohen Posten in einer Gesundheitsbehörde (Barda) entfernt worden, weil er sich in der Corona-Pandemie gegen die Linie des Weißen Hauses gestellt hatte. Politico zufolge gab es jedoch auch zuvor schon interne Beschwerden über den Führungsstil des Impfstoff-Forschers.

Bright sendete jedenfalls nach seiner Degradierung an eine Behörde zum Schutz von Whisteblowern eine Beschwerde, in der er auf mehr als 60 Seiten Versäumnisse und Fehlverhalten der Trump-Regierung in der Corona-Krise ausbreitete. Dass der geschasste Behördenleiter nun wieder Gehör findet, zeigt deutlich, welch anderen Kurs die Biden-Regierung in der Pandemie nehmen will.

Geleitet werden soll die Beratergruppe, wie schon zuvor bekannt war, von Vivek Murthy, dem obersten US-Gesundheitsbeamten unter dem früheren Präsidenten Barack Obama, David Kessler, dem früheren Chef der Behörde für Nahrungsmittel und Medikamente, sowie Marcella Nunez-Smith, einer hochrangigen Expertin der Yale Universität für Medizin und Epidemiologie. Bereits heute Nachmittag sollen Biden und die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris mit dem Beraterteam zu einem ersten Briefing zusammenkommen.

