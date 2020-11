Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Berichte: Biden will Blinken zum Außenminister machen

Montag, 23. November, 03:00 Uhr: Antony Blinken soll Berichten zufolge neuer US-Außenminister werden: Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den 58-Jährigen am Dienstag für das Amt benennen - das berichtet unter anderem die New York Times unter Berufung auf Insider. Blinken berät Biden seit Langem in außenpolitischen Fragen. Von 2009 bis 2013 war er Nationaler Sicherheitsberater von Biden, als dieser Vize des damaligen Präsident Barack Obama war. Blinken hatte seine Karriere im Außenministerium während der Regierung von Bill Clinton begonnen.

Der Demokrat Biden stellt derzeit seine Regierungsmannschaft zusammen. Am Dienstag will er seine ersten Kandidaten für Ministerämter in seinem Kabinett vorstellen. Es ist davon auszugehen, dass er zunächst die Besetzung eines oder mehrerer der wichtigeren Ressorts ankündigen wird. Dazu gehören unter anderem das Finanz-, Außen-, Verteidigungs-, Justiz- und das Heimatschutzministerium. Im Wahlkampf hatte Biden versprochen: "Meine Regierung wird wie Amerika aussehen." Vielfalt dürfte also das Motto sein. Biden soll am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden.

Biden will die Außenpolitik seines Landes neu ausrichten: Er versprach, die Beziehungen zu Verbündeten in aller Welt zu kitten und die USA in internationale Abkommen zurückführen. So hat er unter anderem eine Rückkehr ins Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt. Anders als der amtierende Präsident Donald Trump will er auch mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter zusammenarbeiten.

Bidens Kandidaten für die Ministerposten müssen alle noch vom Senat bestätigt werden. Dort haben derzeit die Republikaner eine knappe Mehrheit. Die Mehrheitsverhältnisse könnten sich aber durch zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia Anfang Januar noch verschieben.

Trump verliert schon wieder eine Klage

Sonntag, 22. November, 02:15 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat eine erneute juristische Niederlage bei dem Versuch erlitten, den Ausgang der Präsidentenwahl zu kippen. In Pennsylvania wies Bundesrichter Matthew Brann am Samstag eine Klage von Trumps Wahlkampfteam ab, das beantragt hatte, Millionen von Briefwahlstimmen für ungültig zu erklären. In seiner Begründung sprach Brann von "erzwungenen juristischen Argumenten ohne Grundlage" und "spekulativen Beschuldigungen". Die Klage war von Trumps Anwalt Rudy Giuliani vorangetrieben worden. Darin hieß es, der Ausgang der Wahl in dem Bundesstaat dürfe nicht beglaubigt werden, weil einige Wähler Fehler bei ihren Briefwahlunterlagen korrigieren durften.

Zuvor hatten Republikaner im Pennsylvania eine neue Klage eingereicht. Bei einem Gericht des Bundesstaates machten sie geltend, ein 2019 erlassenes Landesgesetz zur Ausweitung der Briefwahl sei verfassungswidrig. Daher dürften die Behörden den Sieg des Demokraten Joe Biden nicht bestätigen. Stattdessen müsse das Landesparlament - das von den Republikanern kontrolliert wird - über die Verteilung der Wahlleute entscheiden. Der überparteiliche Jurist Benjamin Geffen vom Public Interest Law Center räumte auch dieser Klage keine großen Chancen ein. "Ich mache mir Sorgen, dass es hier eher darum geht, Verschwörungstheorien zu schüren und das Vertrauen der Bürger in unseren Wahlprozess zu untergraben."

Trumps Wahlkampfteam hat seit der Abstimmung am 3. November Dutzende Klagen eingereicht und bis auf zwei kleine Fälle alle verloren. Insidern zufolge zielt die Strategie des Teams inzwischen darauf ab, Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Ergebnisses zu schüren und die Wahl dann mit Hilfe republikanischer Landesparlamente zu kippen. Dies wäre ein beispielloser Vorgang in der Geschichte der USA. Die Zeit für Einsprüche jeder Art läuft aus, denn in den kommenden Tagen sollen die Bundesstaaten ihre jeweiligen Ergebnisse zertifizieren und formell dem Bund melden. Biden hat in der Präsidentschaftswahl nach den Prognosen 306 Wahlleute gewonnen, Trump mit 232.

Donald Trump Jr. positiv auf Corona getestet

Samstag, 21. November, 06:00 Uhr: Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump, Donald Trump Jr., hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er habe in dieser Woche von der Infektion erfahren, habe keine Symptome und sei in Quarantäne, teilte ein Sprecher mit.

Der 42-Jährige hatte seinen Vater Donald Trump vor der Wahl am 3. November aktiv im Wahlkampf unterstützt. Er war in der Wahlnacht auch bei einer Party im Weißen Haus gewesen, nach der sich Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert hatten, darunter auch Trumps Stabschef Mark Meadows. Auf Fotos war zu sehen, dass fast kein Gast eine Maske trug.

Trump Jr. ist das Mitglied der Präsidentenfamilie, das sich jüngst mit dem Virus infiziert hat. Der Präsident selbst, First Lady Melania, und deren gemeinsamer Sohn Barron hatten sich bereits angesteckt - haben sich aber mittlerweile wieder davon erholt.

Biden gewinnt Georgia auch nach zweiter Auszählung

Freitag, 20. November, 01:30 Uhr: Demokrat Joe Biden hat im US-Bundesstaat Georgia auch nach einer Neuauszählung der Stimmen gewonnen. Georgias Innenminister (Secretary of State) Brad Raffensperger sagte am Donnerstag dem örtlichen Sender WSB-TV, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Zählung würde "keinen Fingerhut" füllen. Konkret beträgt Bidens Vorsprung nach der neuen Zählung nun 12 284 Stimmen - zuvor waren es etwa 14 000 gewesen.

Der Rückgang kommt nicht überraschend: Schon vor einigen Tagen wurde festgestellt, dass Wahlkommissionen in zwei von Republikanern beherrschten Bezirken vergessen hatten, mehrere Tausend ausgezählte Stimmen in die Rechnung aufzunehmen. Raffensperger betonte im örtlichen Fernsehen allerdings, dass keine Anzeichen für Wahlbetrug gefunden worden seien. Es gebe "keinen Zweifel", dass der Bundesstaat am Freitag den Sieg Bidens über den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump formell bestätigen werde.

Der Staat mit einer Bevölkerung von 10,6 Millionen - etwas weniger als Baden-Württemberg - stellt 16 Wahlleute. Für die Demokraten ist ein Sieg in dem Südstaat ein großer Erfolg. 2016 hatte Trump dort mit fünf Prozentpunkten Vorsprung vor Hillary Clinton gewonnen. 2020 konzentrierten die Demokraten sich im Wahlkampf stark auf Georgia, wo seit Bill Clinton 1992 kein demokratischer Präsidentschaftskandidat mehr gewonnen hat. Auch die beiden Senatssitze standen zur Wahl, im Januar wird in einer Stichwahl darüber entschieden. Der Ausgang entscheidet über die Mehrheit im Senat in Washington.

Biden liegt dem Datenanbieter Edison Research zufolge bei der Präsidentenwahl mit insgesamt 306 Wahlleuten vor Trump mit 232. Trump hat seine Niederlage bisher nicht eingestanden.

Trump lädt Politiker aus Michigan ins Weiße Haus ein

Freitag, 20. November, 00:10 Uhr: Im Streit um das Wahlergebnis im hart umkämpften Michigan hat Präsident Donald Trump führende republikanische Politiker aus dem US-Staat ins Weiße Haus eingeladen. Am Freitag würden Michigans Senatsmehrheitsführer Mike Shirkey und der Sprecher des Repräsentantenhauses in Lansing, Lee Chatfield, bei Trump erwartet, erfuhr die Nachrichtenagentur AP von zwei mit der Sache vertrauten Personen. Shirkey und Chatfield gaben zunächst keinen Kommentar ab.

Einige Republikaner versuchen, den Sieg von Trumps Herausforderer Joe Biden in Michigan anzufechten. Konkret geht es darum, dass Bidens Sieg mit einem Vorsprung von 153 000 Stimmen in Michigan nicht bestätigt wird. Zuletzt sorgten Entwicklungen in der Metropolregion Detroit für Aufsehen: Dort hatten zwei republikanische Mitglieder der Wahlkommission zwar zuerst Bidens Sieg bestätigt, dann aber versucht, ihre Bestätigung zurückzuziehen. Dazu sagten Staatsbeamte am Donnerstag, die Bescheinigung der beiden Kommissionsmitglieder habe dennoch Bestand. Es gebe keinen "rechtlichen Mechanismus", mit dem die zwei ihre Bestätigung umkehren könnten.

Shirkey und Chatfield hatten angedeutet, Bidens Sieg nicht umkehren zu wollen. Shirkeys Sprecherin sagte vergangene Woche, laut Gesetz in Michigan dürfe der Gesetzgeber nur Wahlleute direkt auswählen oder jenem Präsidentschaftskandidaten zuteilen, der die meisten Stimmen erhalten habe.

Demokratin Pelosi erneut als Sprecherin des Repräsentantenhaus nominiert

Donnerstag, 19. November, 02:30 Uhr: Nancy Pelosi ist von den Demokraten einstimmig als Kandidatin für das Amt der Sprecherin des Repräsentantenhaus nominiert worden. Auf ihrer Agenda für die kommenden zwei Jahre stünden die Verabschiedung eines Gesetzes zur Reform der Strafverfolgung sowie Änderungen der Gesetzgebung bei den Themen Gesundheit und Umwelt ganz oben, sagte Pelosi. "Wir haben hier das Coronavirus, das die Ungerechtigkeit in unserem Gesundheitssystem zeigt, die wir angehen müssen, um das Virus zu bekämpfen, unsere Helden zu ehren und um wieder Geld in die Taschen des amerikanischen Volkes fließen zu lassen", ließ die 80-Jährige über ihr Büro mitteilen.

Der gewählte demokratische Präsident Joe Biden sprach Pelosi seine Glückwünsche zur Wahl aus. "Er freut sich darauf, mit ihr und der demokratischen Führung im Haus an einer gemeinsamen Agenda zu arbeiten, um Covid-19 unter Kontrolle zu bringen und unsere Wirtschaft wieder- und besser aufzubauen", heißt es in der Erklärung. Demokraten und Republikaner liegen seit Monaten wegen eines neuen Corona-Hilfspakets über Kreuz. Falls in den kommenden Wochen keine Einigung erzielt werden kann, werden die Finanzhilfen voraussichtlich Anfang 2021 ganz oben auf der Tagesordnung stehen.

Das gesamte Repräsentantenhaus muss Anfang Januar noch für Pelosi stimmen. Trotz Sitzverlusten der Demokraten konnte Bidens Partei in der Kammer ihre Mehrheit sichern. Es wird daher erwartet, dass sich Pelosi bei der Abstimmung gegen den republikanischen Kandidaten durchsetzen wird.

Trump zahlt teilweise Neuauszählung in Wisconsin

Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr: US-Präsident Donald Trump will nun auch einen Teil der Stimmen im Bundesstaat Wisconsin neu auszählen lassen. Das Wahlkampfteam des Präsidenten habe einen Betrag von drei Millionen Dollar für eine teilweise Neuauszählung überwiesen, teilte die Wahlkommission des Bundesstaates mit.

Die Trump-Seite erklärte, es gehe um zwei Bezirke. Sie seien ausgesucht worden, weil es dort die meisten Unregelmäßigkeiten gegeben habe, hieß es. In beiden Bezirken ist Biden haushoch überlegen. Im Dane County liegt er vor Trump mit 260 185 zu 78 800 Stimmen, im Milwaukee County mit 317 270 zu 134 357 Stimmen.

In Wisconsin setzte sich der Demokrat Biden mit einem Vorsprung von 20 470 Stimmen oder 0,62 Prozentpunkten gegen den Republikaner Trump durch. Die Kosten einer Neuauszählung würden nur vom Staat getragen werden, wenn der Vorsprung weniger als 0,25 Prozent betragen hätte. Deswegen musste die Trump-Seite das Geld überweisen. Eine Neuauszählung aller Stimmen im Bundesstaat hätte Trumps Wahlkampfteam nach Behördenangaben 7,9 Millionen Dollar gekostet.

Vor dem Abschluss steht die manuelle Überprüfung der Stimmen in Georgia. Dort lag Biden vor Beginn der Neuauszählung mit rund 14 000 Stimmen vorn. Bei der Kontrolle sei festgestellt worden, dass rund 5600 ausgezählte Stimmen nicht in die Ergebnisse eingeflossen seien, wodurch sich Bidens Vorsprung um 1300 Stimmen verkürzt habe, berichtete der TV-Sender Fox News.

Trump-Verbündete klagen nun auch in Nevada

Mittwoch, 18. November, 03:23 Uhr: Nach gescheiterten Klagen in Pennsylvania, Michigan und anderen Bundesstaaten gehen republikanische Verbündete des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nun auch in Nevada per Klage gegen den Sieg des Demokraten Joe Biden vor. Die Republikaner fordern, dass Trump per gerichtlicher Anordnung "zum Wahlsieger in Nevada erklärt wird" oder dass alternativ die Ergebnisse des Wahlausgangs annulliert werden und kein Sieger bestätigt wird. Das geht aus der Klageschrift hervor, die eine Gruppe republikanischer Wahlbeobachter am Dienstag eingereicht hat.

Darin wird aufgeführt, dass "Betrug und Missbrauch die besagten Ergebnisse der Wahlen in Nevada rechtswidrig machen" würden. Die Wahl sei durch eine fehlerhafte Maschine zur Überprüfung der Unterschriften der Wahlberechtigten manipuliert worden. Weiter heißt es, dass offiziellen Wahlbeobachtern der Zugang zur Auszählung des Urnengangs verweigert worden sei.

Die Klage scheine darauf zu basieren, "falsche Anschuldigungen ohne Kenntnis der Tatsachen aus erster Hand nachzuplappern", sagte Dan Kulin, ein Sprecher der Wahlabteilung des Bezirks Clark County in Nevada. Die Trump-Anhänger würden Anschuldigungen wiederholen, die die Gerichte bereits zurückgewiesen hätten. Biden lag in Nevada nach offiziellen Angaben mit 33 596 Stimmen vor Trump.

Aufruhr gab es auch im Bundesstaat Michigan, genauer im Bezirk Wayne County: Dort hatten republikanische Vertreter am Montagabend zunächst die Zertifizierung der Stimmen im maßgeblichen Wahlgremium blockiert. Nach einem Aufschrei in den sozialen Medien nahmen die Republikaner die Blockade aber wieder zurück und zertifizierten das Wahlresultat doch.

Trump feuert Behördenchef nach Betrugs-Dementi

Mittwoch, 18. November, 01:40 Uhr: Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat einen wichtigen Behördenleiter des Heimatschutzministeriums gefeuert, weil dieser Behauptungen zu einem angeblichem Wahlbetrug öffentlich zurückgewiesen hatte. Der Chef der Agentur für Cyber- und Infrastruktursicherheit (CISA), Chris Krebs, sei "mit sofortiger Wirkung" entlassen worden, schrieb Trump auf Twitter. Dessen Äußerung, wonach die Präsidentenwahl nicht manipuliert worden sei, sei "hochgradig unzutreffend", so Trump.

Es habe "massive Unregelmäßigkeiten" gegeben, behauptete Trump. Unter anderem hätten Verstorbene Stimmen abgegeben und Wahlmaschinen hätten Trump-Stimmen dem Demokraten Joe Biden zugeschlagen, behauptete der Republikaner weiter. Twitter verpasste Trumps Betrugsbehauptungen einen Warnhinweis, wonach es sich um "umstrittene" Aussagen handle.

In einer ersten Reaktion kritisierte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, das Vorgehen Trumps. Krebs habe für die Sicherheit der Wahlen gesorgt und gegen gefährliche Falschinformationen angearbeitet, heißt es in einer Mitteilung Pelosis. "Doch anstatt diesen patriotischen Dienst zu belohnen, hat der Präsident Krebs gefeuert, weil (...) dieser Trumps dauerhafte Kampagne von Wahlfälschungen abgelehnt hat."

Krebs und weitere führende Vertreter von US-Behörden hatten Trumps anhaltende Vorwürfe am vergangenen Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung zurückgewiesen - ohne den Präsidenten dabei beim Namen zu nennen. "Die Wahl am 3. November war die sicherste in der amerikanischen Geschichte", hieß es in der Stellungnahme. Sie wiesen darauf hin, dass die Abstimmung nicht durch den Einsatz von Computersoftware manipuliert worden sei. "Es gibt keine Belege dafür, dass ein Abstimmungssystem Stimmen gelöscht oder verändert hätte - oder auf irgendwelche Weise kompromittiert worden wäre."

Krebs, der zuvor für Microsoft gearbeitet hatte, war seit 2017 in leitender Position im Heimatschutzministerium tätig. Trump ernannte ihm im Februar 2018 zum Chef der Behörde für Cybersicherheit.

Zuckerberg und Dorsey sagen vor dem Senat aus

Dienstag, 17. November, 16.00 Uhr: Mark Zuckerberg und Jack Dorsey, die Chefs von Facebook und Twitter, haben am Dienstag vor dem Justizausschuss des Senats ausgesagt. Im Mittelpunkt steht die Praxis der sozialen Netzwerke, Inhalte immer häufiger mit Warnhinweisen zu versehen, wonach sie irreführende oder unwahre Aussagen enthalten könnten.

Die beiden Unternehmenschefs waren schon vor drei Wochen vor den Senat zitiert worden. Ihnen wurde vorgeworfen, insgeheim Wahlkampf für Trumps Konkurrenten Joe Biden betrieben zu haben.

Dorsey erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass sein Kurznachrichtendienst Twitter in den Tagen um die US-Wahl rund 300 000 Tweets mit Warnungen vor falschen oder irreführenden Informationen versehen habe. Das seien 0,2 Prozent aller Kurzbotschaften, die zwischen 27. Oktober und 11. November im Zusammenhang mit der Wahl abgesetzt wurden. Davon seien 456 Tweets für Nutzer nicht sofort lesbar gewesen.

Dorsey und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatten vor der Wahl zugesagt, ihre Plattformen aggressiv gegen Manipulationen durch ausländische Regierungen und gegen Versuche zu schützen, wegen des Wahlergebnisses zu Gewalt aufzustacheln. Facebook hat nach der Wahl eine Gruppe namens Stop the Steal (Stoppt den Diebstahl) gelöscht, die Anhänger von Präsident Donald Trump genutzt hatten, um Proteste gegen die Auszählung weiterer Stimmzettel zu organisieren. Twitter hat bei seinen Warnhinweisen auch vor Tweets des Präsidenten nicht haltgemacht.

Republikaner und Demokraten beobachten große Internetplattformen sehr scharf. Trump und die Republikaner werfen ihnen vor, sie seien voreingenommen gegen konservative Ansichten. Die Demokraten kritisieren, die Unternehmen gingen zu wenig gegen Falschinformationen und Anstachelung zum Hass vor. Daher könnten sich beide Parteien darin zusammenfinden, Internetplattformen den rechtlichen Schutz davor zu nehmen, für auf ihren Webseiten verbreitete Inhalte zur Verantwortung gezogen zu werden. Dafür müsste Abschnitt 230 des Communications Decency Act geändert werden. Das Gesetz stammt aus dem Jahr 1996 und sollte unter anderem junge Internet-Unternehmen vor rechtlichen Problemen schützen. Auch der gewählte Präsident Joe Biden hat sich für eine Reform ausgesprochen.