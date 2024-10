Von Peter Burghardt, Washington

Kamala Harris und ihre Strategen hatten eine naheliegende Idee für das Finale ihres Wahlkampfes, der Ort liegt mitten in Washington. Die Vizepräsidentin spricht an diesem Dienstagabend nicht nur vor dem schön erleuchteten Weißen Haus, in das sie bald einziehen will, hinter sich US-Flaggen – ihre Bühne steht auf einer Rasenfläche namens The Ellipse im Präsidentengarten, in dem ihr Gegner am 6. Januar 2021 zur Rebellion aufrief.