In ihrem ersten Interview als Präsidentschaftskandidatin muss Kamala Harris ihre politischen Kursänderungen verteidigen. Auf Trumps Beleidigungen hat sie eine kurze und deutliche Antwort.

Von Fabian Fellmann, Washington

Da saß sie nun also endlich vor einer Fernsehkamera, einer echten Journalistin gegenüber, die ihr harte Fragen stellte. Kamala Harris hat am Donnerstag ihr erstes Interview gegeben, seit sie Kandidatin für die US-Präsidentschaft ist. Einen Monat lang hatte sie die Euphorie um ihren Einstieg in das Rennen genossen, sich von der plötzlich freigesetzten Energie tragen lassen.