In Wisconsin, einem der wichtigsten Swing States, steigt Kamala Harris in den Wahlkampf ein. Der dürfte mit ihr lauter und angriffslustiger werden. Das bekommt Trump als Erster zu spüren.

Von Christian Zaschke, New York

Die Staatsanwältin und der Straftäter. Das wird das Motiv sein, das Kamala Harris in den kommenden gut hundert Tagen bis zur US-Präsidentschaftswahl am 5. November vor allem benutzen wird. Die ehemalige Staatsanwältin und Justizministerin aus Kalifornien: Das ist sie. Der Straftäter: Das ist der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, der in seiner Heimatstadt New York unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs und der Fälschung von Geschäftsunterlagen verurteilt wurde.