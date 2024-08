Von Boris Herrmann, New York

Dieser Tage am Ohio River, einem der großen Ströme Nordamerikas. Über die Big Four Bridge, eine stillgelegte Eisenbahnbrücke, geht ein Mann mit kornblumenblauem Shirt. Aufschrift: „Harris 2024 for President“. Die Brücke verbindet die Bundesstaaten Kentucky und Indiana, sie wird an diesem sonnigen Vormittag von Fußgängern, Joggern, Radfahrern und Hundebesitzern überquert. Wer dem Mann mit dem Harris-Shirt freundlich zulächelt, den grüßt er mit einem Fist Bump, Faust auf Faust.