Furcht vor einem Ausbruch der Gewalt: In vielen US-Städten vernageln Geschäfte ihre Schaufensterfronten wie hier ein Drogeriemarkt in Boston.

In den Städten vernageln Ladenbesitzer ihre Schaufenster, die Polizei ist überall im Land in Alarmbereitschaft. Amerika fürchtet nach der Wahl Aufruhr und Gewalt - so oder so.