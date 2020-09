Von Christian Zaschke, Sarasota

Es ist nicht so, als hätte der pensionierte Priester Michael Povey an jenem Tag vor drei Jahren den Glauben an Gott verloren. Aber es hatte sich etwas grundlegend geändert. Er saß in der St. Boniface Episcopal Church, einer Kirche in seinem Wohnort Sarasota, Florida, und lauschte dem Gottesdienst, und er fragte sich: Was mache ich hier? Er bemerkte, dass er sich Gott mittlerweile als eine Art Energie vorstellte, und dass er nicht mehr an einen physischen Himmel glaubte, und auch nicht an eine Hölle, obwohl gut 1500 Kilometer weiter nördlich in Washington ein verdächtig rötlich-orange schimmernder Mann im Weißen Haus saß, der Feuer und Zorn versprühte. Povey verstand, dass man die großen Fragen im Hier und Jetzt klären muss, und derzeit ist die für ihn nicht existenzielle, aber doch tief in die Seele greifende Frage, ob Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleibt.