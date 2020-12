Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Fauci: Bleibe auch unter Biden in Corona-Maßnahmen involviert

Der renommierte Immunologe Anthony Fauci geht davon aus, dass er unter dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Coronavirus spielen wird. Er werde weiter am Forschungsinstitut NIH bleiben, sagte der 79-Jährige im Sender MSNBC. "Ich bin in diesem Job seit 36 Jahren, ich war in diesem Job über die Amtszeit von sechs Präsidenten. Ich gehe absolut davon aus, dass ich in dieser Position bleiben werde". Welchen Beitrag genau er leisten könne, werde sich noch zeigen: "Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht am Kampf gegen Covid-19 beteiligt sein werde."

Fauci ist in den USA der bekannteste - und auch populärste - Corona-Experte. In den vergangenen Monaten verlor er allerdings an Einfluss im Weißen Haus, weil seine Aufrufe, Masken zu tragen und vorsichtig zu sein, nicht zur Botschaft von Donald Trump passten, dass Amerika die Pandemie bald hinter sich lassen werde. Wahlsieger Biden hatte wiederholt betont, dass er auf Wissenschaftlicher wie Fauci hören werde. Da Trumps Regierung sich lange weigerte, Biden Zugang zur Regierungsinfrastruktur zu gewähren, wird Fauci wohl erst an diesem Donnerstag zum ersten Mal mit dem Corona-Team des künftigen Präsidenten per Videokonferenz sprechen.

Fauci kritisierte zudem die schnelle Zulassung des Pfizer/Biontech-Impfstoffs in Großbritannien. Die Briten seien "gute Wissenschaftler", sagte er in einer Videoaufnahme, die von mehreren britischen Medien ausgestrahlt wurde. "Aber sie haben einfach die Daten von der Firma Pfizer genommen und statt sie sich sehr, sehr sorgfällig anzuschauen gesagt, 'Okay, lasst uns ihn zulassen, das reicht.'"

Wisconsin: Oberstes Gericht nimmt Klage Trumps gegen Wahlergebnis nicht an

Donnerstag, 3. Dezember, 19.40 Uhr: Das Oberste Gericht Wisconsins hat die Klage von US-Präsident Donald Trump gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in dem Staat nicht angenommen. Wie es am Donnerstag bekanntgab, muss auch dieser Fall den Instanzenweg durchlaufen. Für Trump bedeutet das einen weiteren Rückschlag bei seinem Versuch, seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden mit juristischen Mitteln abzuwenden. Die Zeit dafür wird knapp; am 14. Dezember bestimmt das Wahlleutegremium auf Grundlage der Wahlergebnisse in den 50 US-Staaten den neuen Präsidenten. Biden hat die Mehrheit klar auf sich verpflichtet.

Wisconsin hat in dieser Woche Bidens Sieg in dem Battleground State zertifiziert. Trump wollte, dass das Oberste Gericht Wisconsins mehr als 221 000 Stimmen für ungültig erklärt, die in den beiden größten demokratischen Hochburgen des Staats abgegeben wurden. Eine Neuauszählung bestätigte Bidens Sieg in Wisconsin mit einem Vorsprung von rund 20 700 Stimmen. Nicht bekannt war zunächst, ob Trump auf Staatsebene den Weg durch die Instanzen beschreiten will. Er hat eine ähnliche Klage am Mittwoch bei einem Bundesgericht eingereicht. Beim Obersten Gericht Wisconsins sind noch zwei weitere Klagen Trumps anhängig.

Trump mit 46 Minuten langer Wahlbetrugs-Tirade

Donnerstag, 3. Dezember, 8.10 Uhr: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat in einem 46-minütigen Video aus dem Weißen Haus seine unbelegten Wahlbetrugsvorwürfe erneuert. In der Ansprache machte er mit einer ganzen Reihe von Anschuldigungen gegen seine politischen Gegner deutlich, dass er sich nicht mit seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden abfinden will - und dass er sich weiterhin als Sieger der Wahl sieht. "Die Demokraten hatten diese Wahl von Anfang an manipuliert", sagte Trump.

Trump leitete seine Ansprache mit diesen Worten ein: "Das ist vielleicht die wichtigste Rede, die ich je gehalten habe." Seine unbelegten Vorwürfe waren aber bereits bekannt. Er warf den Demokraten zum Beispiel vor, mit der Ausweitung der Briefwahl den Grundstein für "systematischen und weit verbreiteten" Wahlbetrug gelegt zu haben. Trump hatte schon im Wahlkampf Stimmung gegen die Briefwahl gemacht, die wegen der Corona-Pandemie vor allem viele Wähler der Demokraten nutzten. Die Abstimmung per Post ist in den USA eine etablierte Form der Stimmabgabe. Facebook versah das Video später mit einem Hinweis, in dem es unter anderem heißt, "Wahlbetrug ist, unabhängig von der Art der Stimmabgabe, extrem selten". Auch Twitter platzierte unter Rede-Auszügen auf Trumps Account in dem Kurznachrichtendienst eine Warnung: "Diese Behauptung über Wahlbetrug ist umstritten."

Trump kündigte am Mittwochabend an, weiter juristisch gegen das Wahlergebnis vorzugehen. "Was für eine Katastrophe diese Wahl war", sagte er. "Eine totale Katastrophe. Aber wir werden es aufzeigen. Und hoffentlich werden es die Gerichte sehen, besonders der Supreme Court der Vereinigten Staaten." Die Richter müssten das Richtige tun, forderte er "respektvoll". "Weil unser Land mit so einer Wahl nicht leben kann." Er hätte kein Problem damit, eine Wahl zu verlieren, sagte Trump. Es müsse aber auf faire Weise geschehen.

Trump selbst hat keine Beweise für Wahlbetrug in großem Stil vorgelegt. Die zuständigen US-Behörden hatten die Wahl am 3. November als sicherste in der Geschichte der USA bezeichnet.

Biden warnt Amerikaner vor 250 000 weiteren Corona-Toten

Donnerstag, 3. Dezember, 04:00 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner vor dramatisch steigenden Todeszahlen in der Corona-Pandemie gewarnt und eindringlich zu Schutzmaßnahmen aufgerufen. "Ich will niemandem Angst einjagen, aber verstehen Sie die Fakten: Wir werden zwischen jetzt und Januar wahrscheinlich weitere 250 000 Menschen verlieren", sagte Biden bei einer Online-Veranstaltung mit Besitzern und Mitarbeitern kleiner Unternehmen. "Verstehen Sie mich? Weil die Menschen nicht aufpassen." Die Ausbreitung des Virus müsse eingedämmt werden.

Biden machte keine Angaben dazu, wie er seine Schätzung von 250 000 weiteren Toten begründet. Nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hat das Coronavirus seit Beginn der Pandemie mehr als 270 000 Menschen in den USA das Leben gekostet. Ein Modell von Forschern des Instituts IHME der University of Washington in Seattle rechnet im Fall gelockerter Schutzmaßnahmen mit mehr als 502 000 Toten bis Ende Januar, im Fall schärferer Schutzmaßnahmen mit mehr als 367 000. Dieses Modell wurde in der Vergangenheit auch mehrfach vom Weißen Haus angeführt.

Der Chef der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, sagte bei einer Veranstaltung der US-Handelskammer: "Unglücklicherweise glaube ich, dass wir vor Februar in der Nähe von 450 000 Virus-Toten sein könnten." Das sei aber nicht ausgemacht, sondern hänge davon ab, inwiefern sich die Amerikanerinnen und Amerikaner an Schutzmaßnahmen hielten. "Die Realität ist: Dezember und Januar und Februar werden hart sein. Ich glaube sogar, dass es die schwierigsten Zeiten in der öffentlichen Gesundheitsgeschichte dieser Nation sein werden."

Im Amtssitz des scheidenden Präsidenten Donald Trump hält man trotz der CDC-Warnungen an Feiern über die Weihnachtstage fest, wie die Sprecherin des Weißen Hauses deutlich machte. "Wenn man Geschäfte plündern, Gebäude niederbrennen und protestieren kann, kann man auch zu einer Weihnachtsfeier gehen", sagte Kayleigh McEnany bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. McEnany spielte darauf an, dass die Demokraten zwar öffentliche Veranstaltungen Trumps in der Pandemie kritisieren würden, nicht aber die - überwiegend friedlichen - Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Feiern würden verantwortungsvoll und unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen abgehalten, betonte sie. Trump hat die Bedrohung durch das Virus immer wieder heruntergespielt.

Die Gesundheitsbehörde CDC rät von Reisen und Familienbesuchen rund um alle Feiertage im Dezember dringend ab. "Der beste Weg, sich selbst und andere zu schützen, ist, Reisen zu verschieben und zu Hause zu bleiben", sagte CDC-Mitarbeiter Henry Walke bei einer telefonischen Pressekonferenz. "Wir müssen dieses exponentielle Wachstum stoppen, und deswegen bitten wir die amerikanische Bevölkerung, Infektionen vorzubeugen und Reisen zu verschieben."

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA war zuletzt weiter gestiegen, die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten erreichte am Dienstag mit 2597 einen neuen Höchststand seit Mitte April. Insgesamt haben sich in dem Land mit etwa 330 Millionen Einwohnern mehr als 13,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Trump deutet bei Weihnachtsparty neue Kandidatur 2024 an

Mittwoch, 2. Dezember, 21.34 Uhr: Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat bei einer Weihnachtsparty im Weißen Haus eine erneute Kandidatur für das Jahr 2024 angedeutet. "Es waren fantastische vier Jahre", sagte Trump den zahlreichen Republikanern, die zu der Feier gekommen waren, am Mittwoch. "Wir versuchen, noch mal vier Jahre zu machen. Und ansonsten sehe ich euch in vier Jahren."

Trump hat eine Niederlage bei der Wahl am 3. November nicht eingeräumt und spricht von Wahlbetrug. Zuletzt räumte jedoch auch Justizminister William Barr ein, dass es keinen Beleg für schwerwiegende Unregelmäßigkeiten gibt. US-Präsidenten dürfen insgesamt zwei Amtszeiten zu je vier Jahren absolvieren. Bislang absolvierte allein Grover Cleveland zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten. Er war von 1885 bis 1889 und von 1893 bis 1897 Präsident.