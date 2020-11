US-Wahl:Das Silicon Valley bereitet sich auf Chaos vor

Facebook-Chef Mark Zuckerberg sorgt sich um sein gespaltenes Land. Das liegt nicht zuletzt an US-Präsident Donald Trump, hier bei einem Auftritt in Pennsylvania.

Von Simon Hurtz, München

Man kann Mark Zuckerberg viele Dinge vorwerfen, doch übertriebenes Pathos gehört nicht dazu. "Ich komme etwas roboterhaft rüber", sagte der Facebook-Chef einmal über sich. Wenn der Kopfmensch Zuckerberg eindringlich davor warnt, was nach der Wahl in den USA geschehen könnte, dann muss die Lage ernst sein: "Ich mache mir Sorgen um unser gespaltenes Land", schrieb er im September. Er befürchte Unruhen und Gewaltausbrüche. Diese Warnung wiederholte Zuckerberg, als er Ende Oktober mit Reportern über Facebooks Quartalsergebnis sprach. Angesichts dieser Gefahr müssten "Unternehmen wie wir weit über das hinausgehen, was wir bisher getan haben".