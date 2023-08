US-Wahl:Der Elefant fern der Elefantenrunde

Während acht republikanische Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur im TV diskutieren, zieht Donald Trump in einem Interview über seine Gegner her. Führende Demokraten und Strafverfolger bezeichnet er als "wilde Tiere".

Von Peter Burghardt, Washington

Das Bild mit dem Elefanten drängt sich natürlich auf bei Donald Trump und den Republikanern, der Elefant ist ihr Wappentier. Im Vergleich zu Trump sind seine republikanischen Rivalen allerdings eher Kleintiere, obwohl dies eigentlich eine Elefantenrunde sein sollte: Acht republikanische Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur trafen sich am Mittwochabend ab 21 Uhr Ostküstenzeit in Milwaukee, wo im kommenden Jahr auch der offizielle Bewerber der Grand Old Party nominiert werden soll.