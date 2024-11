Was das reine Prozedere angeht, wäre es am einfachsten, wenn der Republikaner Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen am kommenden Dienstag deutlich gewänne. In diesem Fall würde die unterlegene Demokratin Kamala Harris ihre Niederlage eingestehen, und die Sache wäre erledigt. Sollte Trump nur knapp gewinnen, würden die Demokraten wohl hier und da Nachzählungen verlangen. Sollten diese das Ergebnis nicht ändern, würden sie es anerkennen.

Ganz anders stellt sich die Situation dar für den Fall, dass Harris gewinnt. Es gilt als sicher, dass Trump einen Wahlsieg von Harris unter keinen Umständen anerkennen würde, ganz gleich, wie deutlich er ausfiele. Bis heute leugnet er, die Wahlen von 2020 verloren zu haben, bei denen Joe Biden landesweit rund sieben Millionen Stimmen mehr erhielt als Trump und in allen sieben Swing States gewann. Was die nun anstehenden Wahlen angeht, sagt Trump wieder und wieder, er könne nur verlieren, falls es nicht mit rechten Dingen zugehe. Damit bereitet er den Boden dafür, gegen eine Niederlage mit allen Mitteln vorzugehen.

Al Gore verlor mit 537 Stimmen gegen George W. Bush

Seit 1896 ist es bei US-Präsidentschaftswahlen üblich, dass der Verlierer seine Niederlage offiziell anerkennt. Damals schrieb der Demokrat William Jennings Bryan dem republikanischen Sieger William McKinley ein Telegramm: „Wir haben das amerikanische Volk in der Sache befragt, und dessen Wille ist das Gesetz.“ Seither gratuliert der Verlierer in der Regel ein, zwei Tage nach der Wahl und zieht sich erst einmal zurück. Zweimal war das in der jüngeren Vergangenheit anders.

Im Jahr 2000 hatte der Demokrat Al Gore seine Niederlage gegen George W. Bush bereits anerkannt. Er zog diese Aussage aber wieder zurück, als klar wurde, dass in Florida neu gezählt werden musste. Alles hing an wenigen Stimmen. Am Ende kam Gore in dem Bundesstaat auf 537 Stimmen weniger als Bush, was ihn die Präsidentschaft kostete. Er erkannte seine Niederlage ein zweites Mal an, 36 Tage nach der Wahl.

Im Jahr 2020 dauerte es vier Tage, bis Joe Biden zum Sieger ausgerufen wurde. Donald Trump weigerte sich jedoch beharrlich, das Ergebnis anzuerkennen. Er rief persönlich bei Wahlleitern in Bundesstaaten an, die er knapp verloren hatte, und er versuchte, diese zu überreden, mehr Stimmen für ihn „zu finden“ oder die Ergebnisse nicht zu zertifizieren. Vor diversen Gerichten ließ er das Ergebnis anfechten und wurde jedes einzelne Mal abgewiesen, weil es keinerlei Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gab.

Trump versuchte dann, seinen Vizepräsidenten Mike Pence dazu zu überreden, das Wahlergebnis bei der traditionellen gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat am 6. Januar 2021 nicht anzuerkennen. Schließlich stachelte er einen Mob dazu an, den Kongress zu stürmen. Mit Blick auf 2024 ist festzuhalten: Das war, was er tat, nachdem er deutlich verloren hatte.

So eng wie in diesem Jahr ging es in den Umfragen noch nie zu. Die Zahlen geben einen Erdrutschsieg von Trump ebenso her wie einen von Harris, ein Patt ist ebenfalls möglich. Was bei den Umfragen jedoch zu beachten ist: Die Befragten sagen nicht immer die Wahrheit. Sowohl 2016 als auch 2020 schnitt Trump bei den Wahlen besser ab als prognostiziert, was laut Wahlforschern auch daran liegen könnte, dass insbesondere Frauen nicht offen zugeben wollen, für einen Frauenverächter mit mindestens rassistischen Tendenzen zu stimmen. Sie behaupten dann in Umfragen, noch unentschieden zu sein. Wiederholt sich dieses Muster, hat Trump die Wahl bereits in der Tasche. Wiederholt es sich nicht, könnte er die USA in eine Phase der Unsicherheit stürzen.

Für Kamala Harris führt der Weg zum Sieg am ehesten über Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Gewänne sie diese Staaten und verlöre in den übrigen Swing States, käme sie auf 270 Wahlleute, was exakt die Zahl ist, die sie braucht. Trump hätte in diesem Planspiel 268 Wahlleute auf seiner Seite, es wäre die knappste denkbare Niederlage, und es erfordert keine prophetischen Fähigkeiten, um vorherzusagen, dass er in diesem Fall Himmel und Hölle in Bewegung setzen würde.

In Wisconsin und in Pennsylvania dürfen die Briefwahlstimmen und die vor dem Wahltermin am 5. November persönlich abgegebenen Voten erst am Wahltag gezählt werden. Das dürfte bedeuten, dass die Ergebnisse aus diesen Staaten frühestens im Laufe des Mittwochs vorliegen, womöglich noch später. Da aber mehr Demokraten per Brief wählen als Republikaner, sollte Trump in diesen Staaten zunächst in Führung liegen. Dieses Phänomen ist als „rote Fata Morgana“ bekannt. Rot ist die Farbe der Republikaner. Zunächst sieht es so aus, als würde Trump den Bundesstaat gewinnen, dann aber werden die Briefwahlstimmen gezählt, und das Bild ändert sich.

Das könnte für das Prozedere egal sein, ist es aber in diesem Fall nicht, denn Trump wird mit größter Sicherheit in der Wahlnacht seinen Sieg erklären. Seine Anhänger werden also mit dem Gefühl ins Bett gehen, ihr Mann habe gewonnen, um dann womöglich am nächsten Tag festzustellen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse geändert haben. Trump wird Zweifel säen. Wie könne das sein? Haben die Demokraten im Dunkel der Nacht gefälschte Harris-Voten in die Wahllokale geliefert?

Der Zweifel ist die wichtigste Voraussetzung für alles, was Trump in den nächsten Schritten unternehmen könnte, sollte er nicht gewinnen. Zunächst würde er Druck auf republikanische Wahlleiter in umkämpften regionalen Wahlkreisen ausüben, anschließend Druck auf republikanische Wahlleiter in umkämpften Bundesstaaten. Die Begründung: Es gebe eben, nun ja, diese berechtigten Zweifel.

Jeder Bundesstaat verfügt über eine gewisse Anzahl an Wahlleuten. Hat eine Partei die Mehrheit der Stimmen in einem Staat, obliegt es der Gouverneurin oder dem Gouverneur, sämtliche dieser Wahlleute der siegreichen Partei zuzuordnen und das Ergebnis nach Washington an den Kongress zu melden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Trump an diesem Prozess rütteln kann.

In vier Swing States, in Arizona, Georgia, North Carolina und – ganz wichtig – Wisconsin, kontrollieren die Republikaner allerdings beide Kammern des Parlaments. Sie könnten in diesen das Wahlergebnis tatsächlich zurückweisen, mit der Begründung, es gebe – siehe oben – berechtigte Zweifel am Wahlausgang. Anstelle der Wahlleute, die der Gouverneur oder die Gouverneurin ernennt, könnten Haus und Senat eigene, alternative Wahlleute ernennen. Das hätte zur Folge, dass der Kongress in Washington am 6. Januar 2025 entscheiden müsste, welche Gruppe von Wahlleuten er aus welchem Bundesstaat akzeptiert. Es wäre ein kaum zu überblickendes Chaos.

Die Wahlen in den USA sind im Grundsatz sicher

Ein neuerlicher, von Trump initiierter Tag der Gewalt wäre in diesem Jahr womöglich bereits am 17. Dezember zu erwarten. An diesem Tag treten die Wahlleute in den jeweiligen Bundesstaaten zusammen und geben ihre Stimmen ab. Diese werden dann nach Washington übermittelt. Das ist eigentlich eine Formalie, ein ritueller Prozess. Normalerweise sind das offene Veranstaltungen, zu denen auch Besucher zugelassen sind. Das würde aus Angst vor Trumps Leuten in diesem Jahr anders sein, falls Harris gewänne.

Die Wahlen in den USA sind im Grundsatz sicher. Trump weiß daher, dass er vor Gerichten nicht gewinnen wird. Seine beste Chance, eine Niederlage in einen Sieg zu verwandeln, bestünde also darin, republikanische Gesetzgeber in möglichst vielen der genannten vier Bundesstaaten, Arizona, Georgia, North Carolina, Wisconsin, dazu zu bewegen, keine Wahlleute für Harris oder alternative Wahlleute für ihn selbst zu stellen, falls Harris dort gewänne. Begründung immer: Es gibt Zweifel. Das Ziel wäre, dass weder er noch Harris die Zahl von 270 Wahlleuten erreichten, weil es bei manchen Staaten nicht zu einer endgültigen Entscheidung käme.

In diesem Fall entschiede das Repräsentantenhaus darüber, wer ins Weiße Haus einzöge. Das Haus stimmte dann aber nicht gemäß der Zahl der Abgeordneten ab, sondern gemäß der Größe der Delegationen aus den Bundesstaaten. Derzeit führen die Republikaner in dieser Kategorie 26:22, in zwei Bundesstaaten gibt es ein Patt. Dieses Verhältnis dürfte sich auch nicht ändern, wenn die Demokraten eine Mehrheit der Abgeordneten im Haus errängen.

Sollte es Trump nach einer Niederlage gelingen, diesen Prozess in Gang zu bringen und zu obsiegen, hätte er nach Ansicht von Verfassungsexperten im Grunde das bewerkstelligt, was von den Gründern der Nation als unmöglich erachtet wurde: einen legalen Staatsstreich.