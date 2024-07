Von Christian Zaschke

Einen ganz kurzen Moment gab es am Mittwochabend, in dem Joe Biden immerhin andeutungsweise den Grund dafür benannte, dass er nicht wieder für das höchste Amt der Vereinigten Staaten kandidieren wird. Er saß im Oval Office im Weißen Haus und sprach zur Nation. Es gebe eine Zeit und einen Ort für neue Stimmen, für frische Stimmen, sagte er. So weit, so bekannt. Dann sagte er: „Ja, für jüngere Stimmen.“ Es war das erste Mal, dass der 81 Jahre alte US-Präsident zumindest indirekt einräumte, dass er womöglich zu alt dafür sein könnte, weitere vier Jahre im Amt zu bleiben und er deshalb auf eine erneute Kandidatur verzichtet hat.