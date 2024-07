US-Präsident Biden ist nach seinem Rückzug das, was man „lame duck“ nennt: Ein Regierungschef, der bald weg ist. Aus dem Weißen Haus heraus will er Harris bei ihrer Kandidatur unterstützten – und an seinem Erbe feilen.

Von Peter Burghardt, Washington

Ab sofort ist Joe Biden also das, was man lame duck nennt. Kein schöner Name; so werden Politiker genannt, die noch auf Posten sind, aber in absehbarer Zeit abgelöst werden. Geradezu grässlich ist das Bild einer lahmen Ente für den Präsidenten der USA, den mächtigsten Menschen der Welt. Spötter würden jetzt vielleicht sagen, dass dies zu Bidens schleppendem Gang passt. Aber das wäre unfair, regiert hat der 81-Jährige bis zuletzt souverän.