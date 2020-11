Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

TV-Sender erklären Biden zum Gewinner in Arizona

Freitag, 13. November, 05:40 Uhr: Mehr als eine Woche nach der US-Wahl am 3. November haben mehrere US-Sender den Demokraten Joe Biden zum Sieger in Arizona erklärt. Nachdem ihn die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News bereits in der Wahlnacht als Gewinner in dem traditionell republikanischen Bundesstaat verkündet hatten, zogen am Donnerstagabend (Ortszeit) auch die Sender NBC News und CNN nach.

In dem Staat im Südwesten der USA ging es um elf Wahlleute. Arizona galt lange als sichere Bastion der Republikaner. Seit dem Wahljahr 1952 haben dort fast ausschließlich republikanische Präsidentschaftskandidaten gewonnen. Die Ausnahme machte das Wahljahr 1996, als der Demokrat Bill Clinton den Sieg holte.

Etwa 300 000 Tweets rund um US-Wahl mit Warnhinweisen versehen

Freitag, 13. November, 03:05 Uhr: Twitter hat rund um die US-Präsidentenwahl etwa 300 000 Tweets wegen umstrittener oder irreführender Inhalte mit Warnhinweisen versehen. In 456 Fällen wurden diese Beiträge auch mit einer Warnung komplett verdeckt, so dass sich Nutzer erst durchklicken mussten, wie Twitter in einem Blogeintrag mitteilte.

Die Zahlen beziehen sich auf dem Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 11. November. Mit Warnhinweise beider Arten waren in den vergangenen Wochen auch diverse Tweets von US-Präsident Donald Trump versehen worden, vor allem wegen seiner häufigen Behauptungen über angebliche Wahlfälschungen. Zudem hatte der US-Präsident wiederholt falsche Informationen über das Coronavirus weiterverbreitet.

Obama: Republikaner begeben sich auf "gefährlichen Pfad"

Freitag, 13. November, 02:10 Uhr: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat Republikanern schwere Vorwürfe gemacht, die trotz Trumps unbewiesener Behauptungen, die zurückliegende Wahl sei manipuliert, weiter zu ihm halten. Mehr als Trumps haltlose Anschuldigungen beunruhige ihn die Tatsache, dass andere Republikaner dabei wider besseren Wissens mitzögen, sagte Obama in vorab veröffentlichten Auszügen eines Interviews, das der Sender CBS News am Sonntag in voller Länge ausstrahlen will. "Es ist ein weiterer Schritt, nicht nur der neuen Biden-Regierung, sondern auch der Demokratie insgesamt ihre Legitimation abzusprechen. Und das ist ein gefährlicher Pfad."

Trump hat seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden bislang nicht eingeräumt und stellt sich als Opfer systematischen Wahlbetrugs dar, obwohl es dafür keine Beweise gibt. Zu Trumps Behauptungen sagte Obama: "Sie scheinen zum Teil darin begründet zu sein, dass der Präsident es nicht mag zu verlieren, und nie eine Niederlage zugibt."

Bislang haben erst wenige Republikaner Biden öffentlich als Wahlsieger anerkannt. Führende Politiker der Partei - wie der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell - stärken Trump vielmehr den Rücken bei dessen Versuchen, den Sieg Bidens anzufechten.

US-Behörden: Keine Wahlmanipulation durch Computer

Freitag, 13. November, 01:50 Uhr: Mehrere US-Behörden haben von Präsident Donald Trump verbreitete Gerüchte zurückgewiesen, wonach die Präsidentenwahl durch den Einsatz von Computersoftware manipuliert worden sei. "Es gibt keine Belege dafür, dass ein Abstimmungssystem Stimmen gelöscht oder verändert hätte - oder auf irgendwelche Weise kompromittiert worden wäre", heißt es in einer Mitteilung, die unter anderen von Vertretern der Cybersicherheitsagentur des Heimatschutzministeriums sowie der Vereinigungen der Wahlleiter der Bundesstaaten herausgegeben wurde.

Trump hatte zuvor bei Twitter auf Behauptungen verwiesen, wonach Software der Firma Dominion in mehreren Bundesstaaten 435 000 für ihn abgegebene Stimmen seinem letztlich siegreichen Herausforderer Biden zugerechnet habe. Die Firma und Wahlbehörden haben dies bereits zurückgewiesen.

Auslöser für die Gerüchte könnten Probleme bei der Auszählung in einigen Bezirken der Bundesstaaten Michigan und Georgia gewesen sein. In Michigan hatte der Bezirk Antrim County seine inoffiziellen Ergebnisse während der Auszählung kurzfristig korrigiert. Eine Funktionärin von Trumps Republikanischer Partei behauptete, das sei auf einen Fehler der verwendeten Software zurückgegangen. Die Behörden stellten aber klar, dass es sich um einen menschlichen Fehler gehandelt habe - der zudem spätestens bei der obligatorischen abschließenden Überprüfung aufgefallen wäre. In Georgia mussten einige Auszählungscomputer wegen Software-Updates pausieren.

In der Stellungnahme der Regierungsvertreter heißt es weiter: "Die Wahl am 3. November war die sicherste in der amerikanischen Geschichte." Alle Bundesstaaten hätten Papierbelege für jeden Stimmzettel, so dass jeder davon nachträglich überprüft werden könne. Georgia, wo Biden mit mehr als 14 000 Stimmen vorn lag, hat bereits eine Neuauszählung per Hand angeordnet. Der zuständige Staatssekretär Brad Raffensperger zeigte sich überzeugt, dass das Ergebnis dadurch kaum verändert werde.

Biden telefoniert mit dem Papst und wünscht sich Zusammenarbeit

Donnerstag, 12.11., 20.30 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat nach Aussage seines Teams am Donnerstag in einem Telefonat mit Papst Franziskus den Wunsch nach Zusammenarbeit geäußert. Gleichzeitig habe sich der Politiker für die Segenswünsche des Kirchenoberhauptes bedankt sowie für dessen Einsatz für Frieden und Versöhnung in aller Welt. Biden wird nach Präsident John F. Kennedy wohl der zweite Katholik, der ins Weiße Haus einzieht.

Biden habe betont, er würde gerne mit dem Papst und der Kirche zusammenarbeiten "auf der Grundlage eines gemeinsamen Glaubens an die Würde und Gleichheit der gesamten Menschheit", teilte sein Wahlkampfteam mit. Das gelte für den Einsatz für Arme und Menschen am Rand der Gesellschaft, für die Bewältigung des Klimawandels sowie für die Aufnahme und Integration von Einwanderern und Flüchtlingen.

Trotz aller innenpolitischen Hürden hat Biden international bereits breite Unterstützung erhalten. Immer mehr ausländische Staats- und Regierungschefs gratulierten ihm zum Wahlsieg, am Dienstag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem Demokraten telefoniert.

Trump-Regierung blockiert Weitergabe von Glückwunschschreiben an Biden

Donnerstag, 12.11., 11.10 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden kann einem Medienbericht zufolge wegen des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump bei der Regierungsübergabe auch einen ganzen Stapel an Glückwunschtelegrammen nicht entgegennehmen. Im US-Außenministerium befände sich an Biden gerichtete Post von ausländischen Staats- und Regierungschefs, doch der Zugang dazu bleibe ihm verwehrt, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Beamte des Ministeriums. Bislang wird Biden die gesetzlich vorgesehene Unterstützung für eine geordnete Amtsübergabe (transition) von Trumps Regierung verwehrt.

Auch Anrufe mit Glückwünschen zu seinem Wahlsieg, darunter von Bundeskanzlerin Angela Merkel, musste Bidens Team demnach bislang ohne die Unterstützung des Außenamts bei Logistik und Übersetzung entgegennehmen. Traditionell wird der gewählte US-Präsident bei der gesamten Kommunikation vom US-Außenministerium unterstützt, daher hätten zahlreiche Länder ihre Glückwunschtelegramme seit dem Wochenende dorthin zugestellt.

Durch den Widerstand der amtierenden Regierung fehlen Bidens Team Millionen US-Dollar sowie der Zugang zu allen Ministerien und Behörden, um dort den Übergang vorzubereiten. Auch vertrauliche Informationen der Geheimdienste erhält der Demokrat bisher nicht.

Dies müsse sich ändern, sagte der republikanische Senator James Lankford, der den US-Bundesstaat Oklahoma vertritt, in einem Radiointerview mit dem Sender KRMG. Sollte Biden bis Freitag keine Geheimdienst-Briefings erhalten, werde er sich dafür starkmachen, kündigte der Politiker an, der Mitglied eines entsprechenden Aufsichtssausschusses des Senats ist. Dies müsse geschehen, damit alle Menschen - unabhängig vom Wahlergebnis und egal in welche Richtung es gehen werde - auf diese Aufgabe vorbereitet seien, sagte Lankford. Eine geordnete Übergabe gilt als wichtig, um sicherzustellen, dass der neue Präsident ab dem ersten Tag voll handlungsfähig ist.

Biden macht langjährigen Vertrauten zum Stabschef im Weißen Haus

Donnerstag, 12. November, 2.30 Uhr: Der gewählte US-Präsident Biden hat seine erste Personalie bekannt gegeben: Nach Angaben seines Teams soll Bidens langjähriger Vertrauter Ronald Klain Stabschef im Weißen Haus werden. Klains tiefgreifende, vielfältige Erfahrung und Fähigkeit, mit Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum zusammenzuarbeiten, sei genau das, "was ich von einem Stabschef im Weißen Haus brauche, während wir diesem Moment der Krise begegnen und das Land wieder zusammenbringen", erklärte Biden.

Biden und Klain haben bereits in der Vergangenheit im Weißen Haus zusammengearbeitet, als Biden Vizepräsident unter Barack Obama war: Der heute 59-jährige Klain war zwischen 2009 und 2011 Bidens Stabschef. Er arbeitete auch schon für den Demokraten, als dieser im US-Senat saß - und als Biden sich 1988 und 2008 um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewarb.

2014 machte Obama Klain zum Koordinator der Maßnahmen der US-Regierung in der Ebola-Epidemie. Während der Corona-Pandemie hat sich Klain als Kritiker von Präsident Donald Trump hervorgetan. Viel Beachtung fand ein Video, in dem er erklärte, was eine Biden-Regierung in der Pandemie anders gemacht hätte und künftig tun will. Biden hat versprochen, der Bekämpfung der Corona-Pandemie Priorität einzuräumen.

Bernie Sanders meldet Interesse am US-Arbeitsministerium an

Donnerstag, 12. November, 01:20 Uhr: Der linke US-Senator Bernie Sanders hat Interesse am Job des Arbeitsministers im Kabinett des gewählten US-Präsidenten Joe Biden bekundet. "Wenn ich ein Ressort hätte, das es mir ermöglichen würde, für die Arbeiterfamilien einzutreten und zu kämpfen, würde ich es tun? Ja, würde ich", sagte Sanders dem Sender CNN auf die Frage, ob er den Job des Arbeitsministers annehmen würde, wenn es ein entsprechendes Angebot gäbe. Er wolle alles dafür tun, um die Arbeiterfamilien des Landes zu schützen - im Senat oder in der Biden-Regierung.

Seit Wochen gibt es Gerüchte, dass der frühere Präsidentschaftsbewerber Sanders Interesse am Arbeitsministerium hat. US-Medien halten ihn aber nicht für den einzigen möglichen Kandidaten.

Sanders bezeichnet sich selbst als "demokratischen Sozialisten" und ist mit seinen linken Positionen bei Republikanern nicht wohlgelitten, dafür aber umso populärer bei vielen jungen Amerikanern. Der 79-Jährige wollte bei der diesjährigen Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten und war der letzte aussichtsreiche Gegenkandidat Bidens bei den Demokraten. Nach seinem Ausscheiden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur im Frühjahr unterstützte Sanders den gemäßigteren Demokraten Biden.

Bisher keine Hinweise auf Wahlbetrug bei Neuauszählung in Georgia

Donnerstag, 12. November 01:05 Uhr: Bei der laufenden Neuauszählung der bei der Präsidentenwahl abgegeben Stimmen im US-Bundesstaat Georgia gibt es bislang keine Hinweise auf Unstimmigkeiten. "Wir glauben, dass die Stimmzettel genau ausgezählt wurden", sagte der Innenminister des Bundesstaates, Brad Raffensperger. Raffensperger hatte wegen des knappen Ausgangs eine Nachzählung der maschinellen Auswertung per Hand angeordnet. Diese soll bis zum 20. November abgeschlossen sein.

Georgia ist nicht entscheidend für den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden. Der Bundesstaat Pennsylvania hob ihn bereits über die Schwelle der nötigen 270 Wahlleute. Georgia mit 16 Wahlleuten könnte Bidens Erfolg höchstens noch zementieren - oder eine Rolle spielen, wenn es den Trump-Anwälten gelingen sollte, die Ergebnisse in anderen Bundesstaaten zu kippen. Die Chancen darauf werden von US-Rechtsexperten allerdings als sehr gering eingeschätzt.

Biden liegt in Georgia mit derzeit etwa 14 000 Stimmen vor Amtsinhaber Donald Trump. Das ist vielfach mehr als die Differenz bei früheren Neuauszählungen. In Georgia wurden insgesamt etwa fünf Millionen Stimmen abgegeben. Biden wäre der erste Demokrat seit Bill Clinton 1992, der in Georgia bei einer Präsidentenwahl gewinnt.

Demokraten behalten knappe Mehrheit im US-Repräsentantenhaus

Mittwoch, 11. November, 05:15 Uhr: Die US-Demokraten haben für zwei weitere Jahre die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Laut Daten der Nachrichtenagentur AP bekamen sie bei der Wahl vergangene Woche mindestens 218 der 435 Sitze. Die Partei könnte noch einige weitere Sitze bekommen, wenn alle Stimmen ausgezählt sind - es zeichnet sich jedoch ab, dass ihre bisherige Mehrheit schrumpfen wird.

Die Demokraten hatten vor der Wahl gehofft, ihre bisherige Mehrheit um etwa 15 Sitze ausbauen zu können, mussten sich teilweise jedoch "beinahe unüberwindbaren" Stimmen der Republikaner geschlagen geben, wie Nancy Pelosi sagte, Sprecherin der Kammer. "Wir haben den Hammer, wir haben den Hammer", sagte sie am Dienstag (Ortszeit). Ob sie Vorsitzende bleiben würde, war derweil unklar. Vergangene Woche hatte sie Reportern gesagt, "wir haben einige Schlachten verloren, aber wir aben den Krieg gewonnen".

Umfrage: Knapp 80 Prozent der Amerikaner sehen Biden als Sieger

Mittwoch, 11. November, 00:50 Uhr: Der designierte US-Präsident Joe Biden wird einer Umfrage zufolge von knapp 80 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner als künftiger Präsident der USA anerkannt. Eine Reuters/Ipsos-Meinungsumfrage ergab, dass 79 Prozent der Wählerinnen und Wähler in den USA glauben, dass Biden die Präsidentschaftswahl am 3. November für sich entschieden habe. Weitere 13 Prozent sagten, dass der Wahlausgang noch offen sei. Etwa fünf Prozent der Befragten gaben an, sie wüssten nicht, wer gewonnen habe und drei Prozent gehen davon aus, dass Amtsinhaber Donald Trump eine zweite Amtszeit bestreiten werde.

Die Umfrage ergab auch, dass 72 Prozent der US-Bürgerinnen und -Bürger der Meinung sind, dass der Verlierer der Wahl eine Niederlage eingestehen müsse. Von den Befragten glauben 60 Prozent an einen friedlichen Machtwechsel, wenn Trumps Amtszeit am 20. Januar endet. In Bezug auf Trumps Vorwurf der Wahlmanipulation zeigt sich, dass 70 Prozent der Amerikaner - darunter 83 Prozent der Demokraten und 59 Prozent der Republikaner - darauf vertrauen, dass die lokalen Wahlmänner "ihre Arbeit ehrlich machen".

Trump hat den Sieg Bidens noch nicht erkannt. Auch eine Woche nach der Wahl beharrt er darauf, dass bei der Abstimmung betrogen worden sei. Beweise für diese Behauptung hat er bislang keine vorgelegt. Er ließ mehrere Klagen einreichen - einige wurden bereits abgewiesen.

Biden: Trumps Verhalten ist peinlich

Dienstag, 10. November, 21:20 Uhr: Der gewählte nächste US-Präsident Joe Biden nennt das Verhalten von Amtsinhaber Donald Trump eine Peinlichkeit. Dass der Noch-Präsident sich weigere, den offiziellen Übergangsprozess zu genehmigen, werde ihn nicht bremsen, sagte Biden am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Delaware.

"Wir haben bereits mit dem Übergang begonnen, wir sind auf einem guten Weg", sagte er. Auf die Frage, was er von der Weigerung Trumps halte, den Übergang einzuleiten, antwortete Biden: "Es ist eine Peinlichkeit, um ehrlich zu sein."

Donald Trump beharrt auf seinen Vorwürfen eines angeblichen Wahlbetrugs und legt seinem designierten Nachfolger weiter Steine in den Weg. Wie die Nachrichtenagentur AP aus informierten Kreisen erfuhr, verweigerte Trump Biden unter anderem die Geheimdienst-Briefings, die designierte Präsidenten üblicherweise nach der Wahl erhalten.

Das Team Bidens sei darauf vorbereitet, dass die Republikanische Partei weiter versuchen werde, mit Klagen "für Verwirrung zu sorgen", sagte die Leiterin von Bidens juristischem Team, Dana Remus. "Aber am Ende des Tages haben sie keine Beweise und werden keine Chance haben."

Bidens Berater Bob Bauer sagte, in Georgia und Pennsylvania seien bereits mehrere Klagen von Republikanern gegen die Auszählung der Stimmen aus Mangel an stichhaltigen Belegen abgewiesen worden. In keinem Fall hätten der behauptete Wahlbetrug oder andere Unregelmäßigkeiten nachgewiesen werden können.

Pompeo: "Reibungsloser Übergang zu zweiter Trump-Regierung"

Dienstag, 10. November, 20.23 Uhr: US-Außenminister Mike Pompeo will eine Niederlage von Präsident Donald Trump gegen seinen Herausforderer Joe Biden bei der Wahl in den USA offenbar nicht eingestehen. Auf die Frage, ob sein Ministerium eine Übergabe an Bidens Team vorbereite, sagte Pompeo in Washington: "Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben." Allerdings schien er dabei halb im Scherz zu sprechen. Der Minister rief dazu auf, den in der Verfassung festgelegten weiteren Prozess abzuwarten.

Dünnhäutig reagierte Pompeo auf die Frage, ob Trumps Weigerung, eine Niederlage einzugestehen, nicht Aufrufe des Außenministeriums an andere Länder für faire und freie Wahlen diskreditiere. "Das ist lächerlich", sagte Pompeo. "Die Vereinigten Staaten haben ein Wahlsystem, das tief in unserer Verfassung verankert ist." Diesem System werde man folgen.

Merkel telefoniert mit Biden: Wunsch nach enger Zusammenarbeit

Dienstag, 10. November, 19.16 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Joe Biden nun auch telefonisch zu seinem Sieg bei der US-Präsidentenwahl gratuliert und sich eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit gewünscht. Beide seien sich einig gewesen, "dass der transatlantischen Zusammenarbeit angesichts der Vielzahl globaler Herausforderungen eine hohe Bedeutung zukommt", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag anschließend mit. Merkel habe auch der zur Vizepräsidentin gewählten Kamala Harris ihre Glückwünsche übermittelt.

Merkel hatte Biden bereits am Samstag schriftlich gratuliert. Am Montag bot sie ihm in einer öffentlichen Stellungnahme ein stärkeres deutsches Engagement in Sicherheitsfragen an. "Wir Deutsche und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen", sagte die CDU-Politikerin. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen waren in vier Jahren Trump auf einen Tiefpunkt abgestürzt. Jetzt hofft die Bundesregierung auf eine deutliche Verbesserung.

Trudeau spricht mit Biden

Dienstag, 10. November, 04:20 Uhr: Der kanadische Premierminister hat nach eigener Aussage mit dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden telefoniert. Sie hätten über eine Reihe von Themen wie die Corona-Pandemie, den Kampf gegen den Klimawandel und zwei in China inhaftierte kanadische Staatsbürger gesprochen, teilte Trudeaus Büro mit. Demnach war der Premier der erste Staatenlenker, der mit Biden sprach, nachdem US-Medien diesen auf Grundlage ausgezählter Stimmen zum Wahlsieger über Amtsinhaber Donald Trump erklärt hatten.

Peking hatte den früheren Diplomaten Michael Kovrig sowie den Geschäftsmann Michael Spavor im Dezember 2018 verhaftet - nur wenige Tage nachdem Kanada Meng Wanzhou, eine Top-Managerin des chinesischen Konzerns Huawei, festgesetzt hatte. Die USA haben wegen Betrugsvorwürfen ihre Auslieferung beantragt, der Fall liegt aktuell bei kanadischen Gerichten. Die Angelegenheit hat die Beziehungen zwischen China und Kanada massiv belastet. Die Volksrepublik hat seitdem unter anderem zwei kanadische Staatsbürger zum Tode verurteilt.

Trump: Zeitpunkt der Impfstoff-Neuigkeit politisch motiviert

Dienstag, 10. November, 02:30 Uhr: Der amtierende Präsident Donald Trump hat die Bekanntgabe vielversprechender Ergebnisse der Hersteller eines Corona-Impfstoffs wenige Tage nach der US-Wahl als politisch motiviert dargestellt. Der Pharmakonzern Pfizer habe "nicht den Mut" gehabt, die guten Nachrichten vor der Wahl bekannt zu geben, kritisierte Trump auf Twitter. Das US-Unternehmen arbeitet bei dem Impfstoff mit der deutschen Firma Biontech zusammen.

Trump kritisierte in seinem Tweet auch die für die Zulassung zuständige Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) seiner Regierung. Die FDA hätte die Ergebnisse früher bekannt machen sollen, klagte er. "Nicht aus politischen Gründen, sondern um Leben zu retten", schrieb er. Trump hatte im Wahlkampf immer wieder versprochen, dass es noch vor der Abstimmung am 3. November gute Neuigkeiten zu Impfstoffen geben werde - und sich davon offenbar politischen Rückenwind erhofft.

"Die FDA und die Demokraten wollten nicht, dass ich vor der Wahl einen Impfstoff-Erfolg habe, deswegen kam es fünf Tage später raus", schrieb Trump weiter. Die FDA seiner Regierung wird von Stephen Hahn geleitet, den der Republikaner Trump selbst ernannt hat.

Fox News kappt Schalte zu Pressekonferenz von Trump-Sprecherin

Dienstag, 10. November, 02:00 Uhr: Über vier Jahre lang galt der konservative amerikanische Fernsehsender Fox News als das Sprachrohr des Präsidenten. Doch im Zuge der Trump-Kampagne zu einem angeblichen großangelegten Wahlbetrug geht die TV-Station zunehmend auf Distanz. So unterbrach der Sender am Montagabend eine Live-Schalte zu einer Pressekonferenz von Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany, wie die Washington Post berichtet. Bei ihrem Auftritt wiederholte McEnany die Behauptung des Republikaners, bei Stimmabgabe und -auszählung gebe es im großen Stile Manipulationen.

"Es gibt nur eine Partei in Amerika, die versucht, Beobachter aus den Räumen fernzuhalten, in denen die Stimmen ausgezählt werden, und das, meine Freunde, ist die Demokratische Partei", sagte die 32-Jährige demnach. Man stelle sich nicht gegen eine Überprüfung der Wahl, wenn man eine korrekte Wahl wolle. "Man nimmt diese Position ein, weil man Betrug und illegale Stimmabgabe willkommen heißt."

An dieser Stelle schaltete sich Nachrichten-Anchor Neil Cavuto im Studio ein, der erklärte: "Ich denke, wir müssen an dieser Stelle ganz deutlich klarstellen, dass sie die andere Seite beschuldigt, Betrug und illegale Stimmabgabe gutzuheißen. So lange sie keine weiteren Details hat, um diese Vorwürfe zu untermauern, kann ich Ihnen das nicht weiter guten Gewissens zeigen." Er schließe nicht aus, dass das Trump-Team derartige Beweise habe - in diesem Fall werde man natürlich berichten. Aber vorerst gelte: "Nicht so schnell." Wie die Washington Post unter Berufung auf Fox-News-Insider berichtet, kam die Ansage, die Pressekonferenz abzubrechen, nicht von Senderverantwortlichen, sondern von Cavuto selbst.

In der vergangenen Woche hatten bereits mehrere US-Sender eine Pressekonferenz von US-Präsident Trump im Weißen Haus gekappt, bei der dieser ebenfalls von Betrug sprach. CNN und Fox News hatten den Auftritt in voller Länge gezeigt.

Justizminister Barr erlaubt Untersuchungen zu angeblichem Wahlbetrug

Dienstag, 10. November, 01:40 Uhr: US-Bundesstaatsanwälte sollen Vorwürfen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl nachgehen, noch ehe deren endgültiges Ergebnis feststeht. Justizminister William Barr gab grünes Licht für derartige Untersuchungen. Diese könnten erfolgen, "falls es klare und mutmaßliche Vorwürfe der Regelwidrigkeiten gibt, die - falls wahr - den Ausgang einer Bundeswahl in einem einzelnen Staat potenziell beeinflussen könnten", hieß es in seiner Mitteilung an Bundesstaatsanwälte, die der Nachrichtenagentur AP vorlag.

Präsident Donald Trump will seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden nach wie vor nicht einräumen. Der Amtsinhaber spricht von einer bundesstaatenübergreifenden Verschwörung der Demokraten, die darauf abziele, Stimmenauszählungen zugunsten Bidens zu verschieben. Beweise für seine Behauptungen blieb Trump bisher schuldig. Tatsächlich haben Wahlbeauftragte beider Parteien öffentlich erklärt, dass die Wahl gut abgelaufen sei. Es wurden lediglich geringfügige Pannen gemeldet, wie sie für Wahlen typisch sind.

Eigentlich verbietet eine Richtlinie des Justizministeriums öffentliche juristische Aktionen, bevor das offizielle Endergebnis feststeht. Mit der Zustimmung von Ressortchef Barr könnten Bundesstaatsanwälte diese aber umgehen. Die Bundesstaaten haben bis zum 8. Dezember Zeit, um etwa Nachzählungen von Ergebnissen oder juristische Anfechtungen zu klären.

McConnell: Bidens Wahlsieg beruht nur auf "vorläufigen Ergebnissen"

Montag, 9. November, 22:03 Uhr: Der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden beruht nach Ansicht des Mehrheitsführer der US-Republikaner im Senat, Mitch McConnell, nur auf "vorläufigen Ergebnissen". Daher könne der amtierende Präsident Donald Trump weiter gerichtlich dagegen vorgehen. Angesichts der Betrugsvorwürfe und einer wahrscheinlichen Neuauszählung in zwei Bundesstaaten müsse Trump nicht voreilig die berichteten Ergebnisse akzeptieren, sagt der einflussreiche Republikaner.

"Präsident Trump hat hundertprozentig das Recht, Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten zu untersuchen und seine rechtlichen Optionen zu prüfen", sagte McConnell im Senat.

McConnell verweist auf die Tatsache, dass die Bundesstaaten noch keine Endergebnisse vorgelegt hätten und Biden lediglich aufgrund der Prognosen führender US-Medien zum Wahlsieger ausgerufen worden sei. Das ist in den USA so üblich, denn die Vorlage der Endergebnisse zieht sich meist Wochen hin.

Ältere Entwicklungen seit dem Wahltag finden Sie in unserem archivierten Live-Blog zur US-Wahl.