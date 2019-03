14. März 2019, 04:52 Uhr US-Wahl 2020 Beto O´Rourke will Präsident werden

Der texanische Politiker will offenbar an diesem Donnerstag seine Präsidentschaftskandidatur verkünden.

Zuvor hatte er sein Vorhaben dem US-Magazin Vanity Fair und seinem lokalen Heimatsender mitgeteilt.

O´Rourke gehört zu Kandidaten mit den bisher besten Aussichten, die Nominierung der Demokraten zu gewinnen.

Von Thorsten Denkler , New York

Die Zeit der großen Fragezeichen hinter dem Namen von Beto O´Rourke sind offenbar vorbei. Am Mittwoch hatte der texanische Politiker der Demokraten seinem Heimatsender KTSM aus El Paso bestätigt, dass er antreten will, von den Demokraten als Kandidat für das Amt des US-Präsidenten nominiert zu werden.

An diesem Donnerstag will er seinen Einstieg in das Rennen entweder auf einer Veranstaltung in Iowa verkünden. Oder über soziale Medien, hieß es in verschiedenen Berichten.

Am Mittwoch veröffentlichte das US-Magazin "Vanity Fair" ein mehrseitige Titelgeschichte über O´Rourke mit Fotos der Star-Fotografin Annie Leibovitz veröffentlicht. In dem Text wird er mit den Worten zitiert: "Ich will dabei sein. Mann, ich bin geboren, um dabei zu sein."

O´Rourke war bis Anfang 2018 noch ein eher unbekannter Kongressabgeordneter aus der texanischen Grenzstadt El Paso. Er hatte sich allerdings zu den Midterms Anfang November nationale Beachtung erworben, als er mit einem intensiven Wahlkampf den fast unmöglichen Versuch wagte, dem Republikaner Ted Cruz seinen Senatssitz abzunehmen.

Anders als frühere demokratische Bewerber schaffte es O´Rourke Rekordsummen an Spenden für seine Kampagne zu sammeln und vor allem die Jugend zu mobilisieren. O´Rourke verlor die Wahl zwar. Aber so knapp, dass es ihm unter Demokraten als Sieg angerechnet wurde, der beweise, dass die Republikaner auch in Texas nicht unschlagbar seien. Er lag etwa in fast allen Wahlkreisen entlang der Grenze zu Mexiko vor Cruz. In Umfragen gehört er schon jetzt zu den Spitzenreitern im immer größer werden Feld der demokratischen Bewerber.