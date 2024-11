Geht es um Wahlprognosen, dann genießt Nate Silver einen sehr guten Ruf. Der Statistiker wurde 2008 weltberühmt , als er bei den US-Wahlen die Ergebnisse in 49 der 50 Bundesstaaten sowie alle 35 Sieger der offenen Senatssitze korrekt vorhersagte. Bevor er seine Website fivethirtyeight.com gründete, veröffentlichte Silver seine Prognosen für die New York Times, und dort publizierte er zwei Wochen vor der Wahl in diesem Jahr einen interessanten Text . Darin schrieb er, dass er wenig überraschend dauernd gefragt werde, wer denn Nachfolger von Joe Biden werde, wenn fast alle Prognosen und Umfragen bei 50 zu 50 liegen.

Seine Botschaft war weniger, dass sein Bauchgefühl Donald Trump im Vorteil sieht, sondern wie „extrem schwierig“ die Vorhersage sei, in welche Richtung die Umfragen falschliegen würden. Der professionelle Poker-Spieler wählte einen interessanten Vergleich: Während Poker-Spieler ihre Intuition auf die Erfahrung Tausender Partien stützen, finden Präsidentschaftswahlen eben nur alle vier Jahre statt. Und auch wenn Trump 2016 und 2020 deutlich mehr Stimmen erhielt als vorhergesagt, so war Ähnliches auch 2012 geschehen: Barack Obama siegte viel klarer, als von den Meinungsforschern erwartet. Zwischen 1976 und 2020 lagen die Umfragen im Durchschnitt 2,7 Prozentpunkte daneben.

2020 lagen die Meinungsforscher weit daneben

Diese Hinweise sind hilfreich, den für viele Menschen überraschend klaren Sieg von Donald Trump über Kamala Harris einzuordnen. Bei allen Umfragen, welche die Stimmung zu einem ganz bestimmten Moment abbilden, gibt es einen Unsicherheitsbereich von zwei bis drei Prozentpunkten. Beim Blick auf die Resultate in den sieben Swing States wird klar: Trumps Zugewinne liegen fast alle innerhalb dieser „Margin of error“-Spanne.

2020 war dies anders gewesen. Damals hatten die Umfrageinstitute, die in einem Wahljahr Hunderte Millionen Dollar verdienen, einen klaren Sieg für Biden vorhergesagt. Doch nach Auszählung aller Stimmen betrug der Vorsprung des Demokraten auf Trump vier Prozentpunkte weniger als der Durchschnittswert der Meinungsforscher; in Wisconsin betrug der Unterschied fast zehn Prozentpunkte.

Am 5. November 2024 gab es auch bei den Bundesstaaten keine echten Überraschungen: Nirgends gab es einen anderen Sieger, als erwartet worden war, und nirgends war das Ergebnis so knapp wie in einem Swing State. Und dass der siegreiche Kandidat am Ende in fast allen Swing States vorn liegt, ist auch normal: 2020 lag Trump nur in North Carolina vorn, während Biden in Arizona, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Georgia und Nevada gewann.

Die Herausforderungen für die Meinungsforscher sind bekannt. Ihr Ziel ist eine Stichprobe, welche die Bevölkerung eines Landes, Bundesstaats oder einer Region möglichst akkurat abbildet. Viele Institute erheben ihre Daten entweder online oder weiter durch Telefonanrufe. Allerdings besitzen immer weniger Amerikaner noch Festnetztelefone oder heben ab, wenn eine unbekannte Nummer anruft. Um etwa genügend junge Leute oder Arbeiterinnen zu befragen, muss entweder sehr viel länger telefoniert oder die Antworten der erreichten Personen müssen entsprechend stärker gewichtet werden.

Weshalb oft zu wenige Trump-Wähler erreicht werden

Auch die Anhänger von Donald Trump sind für Demoskopen eher schwer zu erreichen und zu identifizieren. Eine Erklärung ist, dass diese die Hochschulen und Traditionsmedien, welche die meisten Umfragen erheben, so sehr ablehnen, dass sie nicht bereit sind, deren Fragen zu beantworten. Strittig scheint die These, dass die Trump-Fans zu „schüchtern“ seien, ihre Unterstützung für den umstrittenen Republikaner zuzugeben. Allerdings ist soziale Erwünschtheit immer ein schwer zu berechnender Faktor.

Die britische Firma J. L. Partners war eine der wenigen, die neben einem Sieg Trumps auch korrekt vorhersagten, dass der Republikaner landesweit mehr Stimmen erhalten würde als Harris. Laut Mitgründer James Johnson erreichte sein Team viele Trump-Anhänger, indem es in Computerspiele-Apps Umfragen einbauen ließ, für deren Beantwortung es Punkte zum Zocken gab. Erfolgreiche Kontakte habe man auch über Online-Shopping-Websites erzielt. „Viele Trump-Fans sind Arbeiter und sehr beschäftigt, das nötige Geld für ihre Familien zu verdienen. Die sitzen nicht zu Hause neben dem Telefon“, sagte Johnson der Times.

Andere Medien wie das britische Magazin The Economist setzten auf eigene Modelle, für die Umfragewerte mit Daten wie dem Wirtschaftswachstum und der Popularität der Kandidaten kombiniert wurden und die Tausende Wahlvorgänge durchrechnen. Auch hier war der Ausgang stets knapp: Am Wahltag gab das Economist-Modell die Wahrscheinlichkeit eines Harris-Sieges mit 56 Prozent an.

Kurz nach der Wahl lassen sich auch andere Faktoren anführen, die deutlich für Trump sprachen. In den Tagen vor der Wahl hatte er in den Swing States aufgeholt, und dass er seine Anhänger würde mobilisieren können, stand außer Zweifel. Hinzu kamen historisch schlechte Zustimmungswerte für Biden, die seiner Vizepräsidentin Harris schadeten, und die Prioritäten vieler Wählerinnen und Wähler. Vielen war eine boomende US-Wirtschaft am wichtigsten – und in diesem Bereich gilt Trump als deutlich kompetenter. Woher man das wissen konnte? Aus zahlreichen Umfragen.