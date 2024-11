Es sind zwei gegenläufige Nachrichten, die nach der großen amerikanischen Wahlnacht hängen bleiben. Ein ironischer Wink der Zeitgeschichte, an der sich der Spötter der Nation, Mark Twain, ergötzen würde. Die Demokratie in den Vereinigten Staaten beweist sich selbst und der Welt eindrücklich, wie lebendig sie ist – und versetzt sich dabei selbst einen harten Schlag, der Schockwellen rund um den Globus sendet.

Besonders gut spürbar werden diese Gegensätze am Dienstag in Pennsylvania. Wo sonst? Seit Monaten galt das frühere industrielle Herz als der entscheidende Staat in dieser Präsidentschaftskampagne. Als Keystone State ist er bekannt, der Schlussstein im Bogen einer Brücke, das wichtigste Puzzleteil in einem Bauwerk unter großem Druck.

„Ich bin euer Racheengel“, hatte Trump geschworen

Hier hatten Donald Trump und Kamala Harris ein Viertel ihrer Kampagnenmilliarden investiert. Hier warnte die Demokratin eindringlich vor den autoritären Fantasien und der Frauenverachtung ihres Gegners. Hier warf ihr der Republikaner vor, das Land mit Einwanderern zu überschwemmen und Steuergelder für Geschlechtsoperationen zu verschwenden. „Ich bin euer Racheengel“, hatte Donald Trump geschworen, als er 2022 noch einmal ins Rennen stieg. In Pennsylvania ließ er beinahe das Leben, als ihn eine Kugel aus einem AR-15-Sturmgewehr nur um Millimeter verfehlte. Aus Pennsylvania stammt das ikonische Bild, das den blutenden Trump mit gereckter Faust zeigt: „Fight, fight, fight.“

Donald Trump nach dem versuchten Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung im Juni in Pennsylvania. (Foto: Brendan McDermid/Reuters)

Und nun gibt Pennsylvania in der Nacht nach dem Wahltag das Signal für Donald Trump, in seiner Wahlkampfzentrale in West Palm Beach vor Hunderten Fans auf die Bühne zu treten: Kaum hat der von Trump so gehasste Sender CNN prognostiziert, dass er die 19 Elektorenstimmen aus Pennsylvania gewinnen würde, erklärt sich der 78-Jährige im Kreis seiner Familie und weiterer Gefolgsleute zum Sieger. Er setzt damit einen unerwartet frühen und deutlichen Schlusspunkt unter eine Wahl, die überraschend friedlich abgelaufen war nach den zwei Jahren seiner besonders gehässigen Kampagne.

Schon bald zeichnet sich am Dienstag eine Rekordbeteiligung ab. Ungewöhnlich hohe Temperaturen warten auf die Menschen, die in ganz Pennsylvania vor den Wahllokalen anstehen. Die Warteschlangen wachsen rasch, besonders in den umkämpften Bezirken, den Swing Districts. Im Dorf Palmer Township zieht sich die Menschenkette die ganze Länge des einstöckigen Grundschulgebäudes entlang, an der Südwestfassade brennt die Sonne besonders unbarmherzig nieder. Dennoch geht alles seinen geordneten Gang, ruhig, diszipliniert, ohne Schreien, ohne Schimpfen, ohne Drama.

In mehreren Wahllokalen gingen anonyme Bombendrohungen ein

Wahlhelferin Rachel Johnson war besorgt vor der Wahl, nach all den Verschwörungsthesen und Drohungen, die durch die sozialen Medien gegeistert waren. Nun steht sie vor der Schule bei einer kurzen Pause, mit einem schwarzen T-Shirt, das sie als Teil der „Election Squad“ ausweist, der Wahlmannschaft, um den Hals ihr Ausweis der Bezirksverwaltung von Northampton County. „Wir hatten eine unglaublich hohe Wahlbeteiligung“, sagt die junge Frau strahlend. Sie erklärt im Lokal den Wählenden die Maschinen und beantwortet Fragen.

Stimmzettel abholen, auf dem Bildschirm die Kandidaten auswählen, kontrollieren, Zettel ausdrucken, fertig. Schnell und ereignislos unspektakulär, so soll Wählen sein. Johnsons Gruppe applaudiert allen Neuwählern, sie jubelt bei jeder 50. Stimmberechtigten, bei jedem 100. Wähler. „Wir wollen eine gute Atmosphäre schaffen“, sagt sie. Wenig später fährt Fabrice McBride mit seinem schwarzen Tesla vor, lädt Koffer aus, die er zu einem DJ-Pult zusammenstellt – und spielt Feelgood-Musik für die Wähler, die noch in der Schlange stehen. „Living in America“, singt James Brown aus den Lautsprechern, das DJ-Pult blinkt in allen Farben.

Zwischendurch kommt auch etwas Hektik auf in Pennsylvania. Anonyme Bombendrohungen gehen ein gegen mehrere Wahllokale, eines wird vorübergehend geräumt. Doch rasch stellt sich heraus, dass keine ernsthafte Gefahr bestand. In zwei Bezirken funktionieren die Wahlmaschinen nicht, verärgerte Wartende beklagen sich in den sozialen Medien. Ein Gericht ordnet an, die Öffnungszeiten zu verlängern. Lautstark beschweren sich konservative Aktivisten über lange Wartezeiten in einem Quartier von Bethlehem, der größten Stadt in Northampton County. Videos zeigen eine Menschenschlange, die sich um einen ganzen Häuserblock zieht, wütend bezichtigen Republikaner die Bezirksverwaltung, die Wahlen ungenügend vorbereitet zu haben.

„Wir sind so was von bereit zum Wählen“, sagt eine Studentin

Vor einem Kulturzentrum erwartet die herbeigeeilten Reporter dann aber Feierstimmung. Die Studierenden der nahen Lehigh University haben die Wahllokale geflutet, die Behörden waren für den Ansturm offenbar zu wenig gerüstet. „Wir warten hier seit fünf Stunden“, sagt Emily Brahma, die in einer Gruppe von fünf Mitstudenten steht, allesamt gut gelaunt. Neben ihr wirft Madison MacKenzie energisch ein: „Und wir sind so was von bereit zum Wählen.“ Alle Anfang 20, alle wählen am Dienstag zum ersten Mal, allesamt Kamala Harris, von der angehenden Industrieingenieurin über die künftige Bioingenieurin bis zum Englischstudenten. Sie alle stammen nicht aus Pennsylvania, sondern aus Hawaii, New Jersey, Staaten mit blauer Mehrheit, in denen ihre Stimme viel weniger zählen würde als im umkämpften Swing State.

Ihre erste Wahl hatten sie sich anders vorgestellt, aber nun stehen und sitzen Hunderte Studierende da, auf mitgebrachten Stühlen aus der Wohngemeinschaft, und genießen den lauen Herbstabend. Langweilig wird es nicht: Die Harris-Wahlhelfer lassen Schauspieler aufmarschieren, Jonathan Groff und Wanda Sykes, es gibt gratis Pizza, Empanadas, Piroggen, Wasser. Ein Akkordeonist spielt auf, in Begleitung einer Frau mit einem leuchtenden Hula-Hoop-Ring, eine Gruppe mit Boombox führt wilde Tänze vor, eine ältere Frau eilt mit ihrem jungen Golden Retriever herbei, einem Therapiehund, damit die jungen Leute etwas zum Streicheln haben. Als um 20 Uhr das Wahllokal schließen soll, stehen noch immer mehrere Hundert Personen um das Kulturzentrum. Die Wahlhelfer stellen sicher, dass sie alle wissen, dass das Lokal so lange offen bleibt, bis alle in der Schlange ihre Stimme abgegeben haben. Erst weit nach 21 Uhr ist es dann so weit.

In ganz Northampton County nehmen schließlich 74 Prozent der Stimmberechtigten teil, nahe am Rekordwert von 75 Prozent bei der vergangenen Präsidentschaftswahl. Mit Nachrichten aus anderen Landesteilen entsteht das Bild eines riesigen Festes – bei einer Wahl, die als Härtetest für die US-amerikanische Demokratie beschrieben wurde, in der das Gespenst des Endes dieser Demokratie über allem schwebt.

Trumps rassistische Kampagne hat Spuren hinterlassen

Aus Gesprächen ergibt sich jedoch ein zwiespältigeres Bild. Wahlhelferin Rachel Johnson berichtet, in diesem Jahr hätte sich eine besondere Art von Konflikten gehäuft: Männer, die mit ihrer Partnerin in die Kabine gehen wollten. Das Wahlgeheimnis verbietet solche angeblichen Hilfestellungen bis auf wenige Ausnahmefälle, zum Beispiel für sehbehinderte Personen. In Johnsons Wahlbüro wollte sich jeder zehnte Mann vergewissern, ob die Partnerin auch wirklich für Donald Trump stimmen würde – zuvor geschah das nur in Einzelfällen. Das dürfte auch ein Erfolg von Schauspielerin Julia Roberts sein: Sie hatte republikanische Frauen in einer Fernsehwerbung aufgefordert, ihre Marke heimlich neben den Namen von Kamala Harris zu setzen.

Auch die rassistische Kampagne Trumps hat Spuren hinterlassen. Jeannette, eine Wählerin aus Palmer Township, die nur mit Vornamen beschrieben werden möchte, kann nicht verzeihen, dass Puerto Rico bei einer Trump-Veranstaltung als Abfallinsel verunglimpft wurde. „Das ist es also, was sie wirklich über uns denken“, sagte sich die Mittfünfzigerin mit Wurzeln auf der Karibikinsel, seit Kurzem von ihrem Mann geschieden, weil er Trump zu hörig gewesen sei.

Die 78-jährige Sherry Stecker hat für Donald Trump gestimmt. Sie sieht sich selbst als moderat. (Foto: Fabian Fellmann)

Erschreckt hat der Wahlkampf auch Eric, Sozialarbeiter mit osteuropäisch-jüdischem Hintergrund, der vor einem Wahllokal Flyer verteilt. „Ein Freund stellte infrage, ob ich ein Weißer sei, weil ich nicht für Trump stimme“, sagt er. „Plötzlich gibt man mir wieder zu verstehen, dass ich als Aschkenasi andersartig sei und nicht ganz dazugehöre.“ Trump habe Rassismus salonfähig gemacht und geschürt, das verschwinde nicht einfach wieder.

Solche Ängste der Demokraten seien komplett übertrieben, sagt Sherry Stecker, die in Palmer Township zuerst abstimmte und nun Wahlunterlagen verteilt. Die Republikanerin beschreibt sich als moderat, 78 Jahre alt, umtriebig. Eine freundliche Trump-Wählerin aus Vernunft, wegen der Wirtschaft. Aber sie sagt dann auch, die Leute aus Puerto Rico, US-Bürger, sollten nach Hause zurückkehren, wenn es ihnen in Pennsylvania nicht gefalle.

Wie wird Trump mit Russland und China umgehen?

Donald Trump bemüht sich bei seiner Siegesrede, Provokationen zu vermeiden. „Wir werden unser Land heilen“, verspricht er. „Ein massiver Sieg für Demokratie und Freiheit“ sei das Resultat der Wahl, bei der Trump erstmals auch die Mehrheit der Volksstimmen errungen hat, mehr als 51 Prozent, mehr als 70 Millionen Stimmen. Er kann einen einigermaßen deutlichen Wählerauftrag für sich beanspruchen. Wie er diesen nun umsetzt, entscheidet darüber, wie viel Schaden er der amerikanischen Demokratie zufügen wird.

Erste Anhaltspunkte dafür werden seine Kabinettsbesetzungen geben. Greift Trump nach seinem Amtsantritt zum 900 Seiten dicken „Project 2025“ mit den autoritären Marschplänen, droht die US-Demokratie ernsthaft Schaden zu nehmen. Auf der internationalen Bühne wird Trump sich daran messen lassen müssen, wie er mit Autokraten wie Wladimir Putin und Xi Jinping umgeht – das wird bestimmen, wie groß die Schockwellen seiner Wahl rund um den ganzen Globus werden.

Joe Biden wird das Weiße Haus am 20. Januar an Donald Trump übergeben müssen. Er, der selbst antreten wollte, der überzeugt war, Trump besiegen zu können, muss jetzt um sein politisches Erbe fürchten. Weil Trump seine designierte Nachfolgerin schlug. Dank Pennsylvania, des Heimatstaats von Joe Biden. Auch das eine bitterböse Ironie der Geschichte.