Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt ist also auch die Tournee des Ron DeSantis vorbei, wen mag das noch wundern. Am Sonntag meldete sich Floridas Gouverneur nicht mehr aus dem kalten New Hampshire, wo am Dienstag Vorwahlen anstehen, sondern aus seinem Sunshine State im Süden. In einem Video auf der Plattform X gab er das Ende seiner Präsidentschaftskandidatur bekannt. "Ich setze heute meinen Wahlkampf aus", berichtete DeSantis. "Mir ist klar, dass eine Mehrheit der republikanischen Vorwahlwähler Donald Trump eine weitere Chance geben will."