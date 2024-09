Durch seinen Rückzug in den umkämpften sogenannten Swing States wollte Robert F. Kennedy Jr. dem Republikaner-Kandidaten Donald Trump helfen. Doch zumindest in Michigan scheint dieser Plan für Kennedy nicht ganz aufzugehen: Dort bleibt der unabhängige Kandidat auf den Stimmzetteln stehen - auch wenn er das gar nicht will. Das hat der Oberste Gerichtshof des Bundesstaats entschieden, wie unter anderem CNN berichtet Neben Trump und der Demokratin Kamala Harris sind nun noch drei Kandidaten im Rennen, 18 weitere haben ihre Kandidatur wieder abgeblasen - und einer von ihnen ist Kennedy. Vor knapp drei Wochen gab er bekannt, dass er in den Staaten, in denen das Rennen zwischen Harris und Trump knapp werden könnte, von den Stimmzetteln gestrichen werden will. In manchen ist dies bereits erfolgt, in North Carolina hat er erfolgreich vor Gericht eingeklagt, in Michigan ist er gescheitert. Dort wies der Oberste Gerichtshof seinen jüngsten Anlauf zurück. Laut CNN war er dort von der Kleinpartei Natural Law Party nominiert worden - und die wehrte sich gegen die Streichung. Zu Recht, wie die Richter in letzter Instanz nun entschieden haben.Das könnte Folgen haben: Laut einer CNN-Umfrage vom August unterstützten etwa vier Prozent der potenziellen Wähler in Michigan Kennedy. In derselben Umfrage führte Vizepräsidentin Harris (48 Prozent) knapp vor Trump (43 Prozent). Präsidentin oder Präsident wird in den USA nicht, wer landesweit die meisten Stimmen bekommt, sondern wer die meisten Wahlleute hinter sich vereint. Die werden getrennt nach Bundesstaaten vergeben: In den meisten bekommt der Kandidat alle Wahlleute, der die Mehrheit der Wähler dort hinter sich hat. Und sei es nur eine ganz knappe Mehrheit.