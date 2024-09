Harris und Trump beenden Debatte mit gegenseitigen Angriffen

Kamala Harris wiederholt in ihrem Schlussplädoyer einen Satz, den sie bereits auf vielen Wahlkampfauftritten benutzt hat. "We Are Not Going Back", also: "Wir werden nicht zurückgehen." Damit meint sie die Jahre unter Donald Trump als US-Präsident. Sie sagt, Amerika habe "zwei sehr unterschiedliche Visionen für unser Land gehört: eine, die auf die Zukunft gerichtet ist, und eine, die auf die Vergangenheit gerichtet ist". Sie wolle eine Präsidentin sein, die die Grundrechte und -freiheiten schützen werde, "einschließlich des Rechts der Frau, über ihren eigenen Körper zu entscheiden".



Harris erinnert an ihre Vergangenheit als Staatsanwältin. "Ich habe nur einen Klienten, das Volk. Und ich sage Ihnen, als Staatsanwältin habe ich nie ein Opfer oder einen Zeugen gefragt: Sind Sie ein Republikaner oder ein Demokrat?“ Die Amerikaner hätten so viel mehr gemeinsam als das, was sie trenne. Und sie sagt, sie wolle die Präsidentin aller Amerikaner sein.



In seinem Abschlussstatement holt Trump noch einmal zu einem Rundumschlag aus – und Harris ist das Hauptziel. Er wirft ihr vor, als Vizepräsidentin nicht gehandelt zu haben und nun Vorschläge zu machen. Harris solle "ins wunderschöne Weiße Haus fahren" und dort die Dinge umsetzen, anstatt auf die Wahl zu warten, sagt der Republikaner. Joe Biden sei der schlechteste Präsident aller Zeiten und Harris die schlechteste Vizepräsidentin, sagt er. Er weist darauf hin, dass Harris seit dreieinhalb Jahren Teil der amtierenden Regierung sei - warum habe sie "all diese wunderbaren Dinge", die sie plane, dann nicht bereits umgesetzt?



