Musk spendet weitere Millionen für Trump und die Republikaner

Tesla-Chef und US-Milliardär Elon Musk hat in der ersten Oktoberhälfte weitere etwa 44 Millionen Dollar an „America PAC" gespendet. Dies geht aus am Donnerstag veröffentlichten Bundesunterlagen hervor. Laut einem vorherigen Bericht für die Bundeswahlkommission hatte der Milliardär dem politischen Aktionskomitee in den drei Monaten zwischen Juli und September bereits etwa 75 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. „America PAC" hat eigenen Angaben zufolge in der ersten Oktoberhälfte mehr als 47 Millionen Dollar ausgegeben.



Musk will aber nicht nur Donald Trump zurück ins Weiße Haus verhelfen, sondern der republikanischen Partei mit den Wahlkampfspenden auch die Stimmenmehrheit im US-Senat sichern. Musk spendete daher Anfang Oktober zehn Millionen Dollar an eine Organisation, die Senats-Kandidaten der Republikaner unterstützt, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Unterlagen hervorgeht.



Vom Kräfteverhältnis im Kongress mit dem Repräsentantenhaus und dem Senat hängt ab, ob und wie der Präsident seine Regierungspolitik durchsetzen kann. Am 5. November wird nicht nur der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin der USA gewählt. Am selben Tag werden auch alle Abgeordnetensitze im Repräsentantenhaus sowie 34 der 100 Sitze im Senat neu vergeben. Den Demokraten droht der Verlust der Kontrolle über den Senat, da sie Umfragen zufolge tendenziell ein Mandat einbüßen könnten.



