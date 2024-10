Harris und Walz auf Medienkampagne

Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bemüht sich, vor der Wahl am 5. November wichtige Wählerinnen und Wähler zu erreichen – und zwar mit jeder Menge TV- und Podcast-Auftritten. Schon jetzt ist sie im Podcast „Call Her Daddy“ zu hören, weitere sollen folgen, am Dienstag wird sie laut einem Wahlkampfmitarbeiter zudem nach New York City reisen, unter anderem für Auftritt in den Fernsehsendungen „The View" und „The Late Show With Stephen Colbert“.



In der am Sonntag veröffentlichten Folge „Call Her Daddy“ unterstrich Harris ihre Unterstützung für Abtreibungsrechte und versprach, „weiterhin für den Schuldenerlass für Studierende zu kämpfen“. Der Podcast erreicht ein junges, vornehmlich weibliches Publikum - und damit eine Wählergruppe, die für die Wahl von entscheidender Bedeutung sein könnte. Ihr Vizekandidat Tim Walz gab am Sonntag ein Fox-News-Interview.



Die Medienkampagne der Demokraten folgt auf Vorwürfe von republikanischer Seite, dass die Vize-Präsidentin vor Interviews zurückgeschreckt sei. Gleichzeitig wird nur Harris, nicht aber ihr Konkurrent Donald Trump, in einem Interview bei der CBS-Sendung „60 Minutes“ zu sehen sein. CBS teilte mit, dass zunächst beide Kandidaten Interviews mit dem Sender zugestimmt hatten. Trump habe seine Zusage wieder zurückgezogen.