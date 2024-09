Am Ort des Geschehens sei in Büschen unter anderem ein Sturmgewehr des Typs AK-47 mit Zielfernrohr sowie eine Kamera gefunden worden, hieß es von der Polizei. Mehrere US-Medien berichten, Beamte des Secret Service, die Trump auf seiner Golfrunde begleiteten, hätten Schüsse in Richtung des mutmaßlichen Täters abgegeben. Einer der Secret-Service-Mitarbeiter soll dem Sender CNN zufolge einen Gewehrlauf im Gebüsch erkannt und daraufhin das Feuer auf den Verdächtigen eröffnet haben.



Trump selbst befindet sich nach offiziellen Angaben außer Gefahr. Ein Sprecher des Secret Service teilte mit, Trump sei nach einem „Vorfall“ in Sicherheit. Dieser habe sich am Sonntag kurz vor 14 Uhr (Ortszeit) ereignet. Den Angaben nach spielte Trump gerade Golf in seinem Club in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida, als dort Schüsse fielen. Der Washington Post zufolge sei Trump vom Secret Service in einen gesicherten Raum gebracht worden.



Medienberichten zufolge soll Trump kurz nach dem Vorfall eine E-Mail an seine Spenden-Unterstützer geschickt haben. In dieser schreibt er demnach: „Es gab Schüsse in meiner Nähe, aber bevor die Gerüchte außer Kontrolle geraten, wollte ich, dass Sie das zuerst hören: ICH BIN SICHER UND WOHLAUF!“ Und weiter: „Nichts wird mich aufhalten. Ich werde NIEMALS kapitulieren!“



Mitte Juli hatte ein Schütze bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einem nahegelegenen Dach aus auf Trump geschossen. Dieser wurde von einer Kugel am rechten Ohr verletzt, der Täter kurz darauf von Sicherheitskräften erschossen. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verletzt.