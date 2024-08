Der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, hat den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump mit einem lästigen Ex-Freund verglichen. Dieser sei wie ein alter Freund, mit dem man Schluss gemacht habe, der aber einfach nicht verschwinden wolle, sagte Jeffries auf dem Parteitag der Demokraten. Trump habe die letzten vier Jahre versucht, das amerikanische Volk zurückzugewinnen. "Aber wir haben aus einem bestimmten Grund mit dir Schluss gemacht", rief Jeffries – und griff dann zu einem Taylor-Swift-Zitat: "We Are Never Ever Getting Back Together" (zu Deutsch: Wir werden nie wieder zusammenkommen).Das Zitat entstammt einem Lied der amerikanischen Künstlerin , in der sie über das Ende einer toxischen Beziehung singt. Jeffries dürfte sich bewusst gewesen sein, dass viele dieses Zitat sofort verstehen würden. Eingefleischte Swifties dürften aber kurz gezuckt haben: In dem Lied erzählt das lyrische Ich nämlich, dass es vor dem endgültigen Ende der toxischen Beziehung zumindest vorübergehend wieder mit dem Freund zusammen war. Eine Vorstellung, die vielen Demokraten auf dem Parteitag gar nicht gefallen dürfte.