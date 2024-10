Harris hofft auf Kriegsende - entsendet US-Außenminister in den Nahen Osten

US-Außenminister Antony Blinken reist nach Angaben von Vizepräsidentin Kamala Harris in den kommenden Tagen in den Nahen Osten. „Wir brauchen ein Ende des Krieges. Wir werden kommende Woche Tony Blinken, den Außenminister, zu einem Treffen mit den Parteien entsenden“, sagte Harris in einem TV-Interview. Medien zufolge wird Blinken am Dienstag in Israel erwartet.



„Die Zahl der unschuldigen Palästinenser, die im Gazastreifen getötet wurden, ist wirklich unerhört, und wir müssen da ehrlich sein“, fügte die demokratische Präsidentschaftskandidatin für die Wahl am 5. November hinzu. Gleichzeitig werde sie immer für Israels Recht auf Selbstverteidigung eintreten, so Harris weiter.



Harris konzentriert sich in ihrem Wahlkampf aktuell auch auf arabischstämmige und muslimische Wählerinnen und Wähler. In dieser Wählergruppe spielen unter anderem die Beziehung der US-Regierung zu Israel und ihr Umgang mit dem Krieg in Gaza eine wichtige Rolle bei der Wahlentscheidung. Zum ersten Mal seit seiner Gründung wird das Arab American Political Action Committee (AAPAC), das traditionell eher den demokratischen Kandidaten empfiehlt, bei den US-Wahlen keinen Kandidaten unterstützen. Der Grund dafür sei die „blinde Unterstützung" beider Kandidaten für Israel in den Kriegen im Gazastreifen und in Libanon.