Harris und Trump in Umfragen gleichauf

Weniger als sieben Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl ist das Rennen weiterhin eng. Die beiden Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump liegen in den meisten nationalen Umfragen ungefähr gleichauf. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der New York Times, des Philadelphia Inquirer und des Siena College kommen sowohl die Demokratin Harris als auch der Republikaner Trump landesweit auf je 47 Prozent Zuspruch. Entscheidend für den Ausgang der Wahl am 5. November wird am Ende allerdings sein, wie die Bewerber in den sogenannten Swing States abschneiden, also in jenen sieben Bundesstaaten, die als besonders hart umkämpft gelten.



Einer dieser Bundesstaaten ist Pennsylvania. In der Times-Erhebung behauptet Harris dort zwar ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf Trump mit 50 zu 46 Prozent. Allerdings liegt der Abstand innerhalb der Fehlerquote von ungefähr 3,8 Prozentpunkten. In einer ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Washington Post kommt Harris in Pennsylvania mit 48 Prozent auf einen Punkt mehr als Trump. Auch hier liegt der Abstand innerhalb der Fehlerquote.