„Central Park Five“ verklagen Trump

Präsidentschaftskandidat Donald Trump wird wegen mutmaßlicher Verleumdung von fünf Männern verklagt, die 1989 zu Unrecht wegen der Vergewaltigung einer Joggerin verurteilt und als die „Central Park Five“ international bekannt wurden. Trump hatte sich während einer Fernsehdebatte im September mit Falschaussagen über die Männer geäußert.





Die Männer, die bei ihrer Verhaftung Teenager waren, erklärten in einer am Montag vor einem Bundesgericht in Philadelphia eingereichten Klage, Trump habe während der Debatte gesagt, dass sie sich schuldig bekannt hätten, obwohl dies nicht der Fall war. Außerdem habe Trump fälschlicherweise behauptet, dass bei dem Vorfall von 1989 jemand getötet worden sei.





Trump hat sich in der Vergangenheit immer wieder öffentlich zu dem Fall geäußert, unter anderem mit ganzseitigen Zeitungsanzeigen kurz nach der Tat, in denen er die Stadt New York City aufforderte, „die Todesstrafe wieder einzuführen“.



Der Fall kam auch während der TV-Debatte am 10. September zwischen Trump und Harris zur Sprache. Harris erwähnte Trumps Anzeige von 1989 und sagte, diese zeige, dass Trump schon lange „versucht Ethnien zu nutzen, um das amerikanische Volk zu spalten“, wie die New York Times berichtete. Die fünf Männer sind Schwarze und Latinos. Trump antwortete: „Sie haben es zugegeben - sie sagten, sie hätten sich schuldig bekannt.“ Die Schuldsprüche gegen die fünf Männer wurden 2002 aufgehoben, nachdem DNA-Beweise eine andere Person mit dem Angriff in Verbindung gebracht hatten.





Der Sprecher der Trump-Kampagne, Steven Cheung, sagte in einer Erklärung, dass es sich bei der Klage um Wahlbeeinflussung handele, die „von verzweifelten linken Aktivisten“ eingereicht worden sei, um die Amerikaner von Harris' „gefährlich liberaler Agenda“ abzulenken. Der Fall kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, nur zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl.