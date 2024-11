Das sind Trumps Wunschkandidaten für Regierungs- und Beraterposten

Marco Rubio, soll Außenminister werden. Rubio hat sich, nachdem er in den republikanischen Vorwahlen 2016 gegen Trump gescheitert war, als Trump-Getreuer hervorgetan. Als Nationaler Sicherheitsberater ist der republikanische Abgeordnete Mike Waltz, ebenfalls aus Florida, im Gespräch. Sowohl Rubio als auch Waltz gelten als außenpolitische Hardliner, Der republikanische Senator aus Florida,, soll Außenminister werden. Rubio hat sich, nachdem er in den republikanischen Vorwahlen 2016 gegen Trump gescheitert war, als Trump-Getreuer hervorgetan. Als Nationaler Sicherheitsberater ist der republikanische Abgeordnete, ebenfalls aus Florida, im Gespräch. Sowohl Rubio als auch Waltz gelten als außenpolitische Hardliner, wie mein Kollege Peter Burghardt schreibt (SZ Plus).



Für den Posten des Justizministers ist der Kongressabgeordnete Matt Gaetz vorgesehen. Der Anwalt und Abtreibungsgegner sitzt seit 2017 im Repräsentantenhaus, zählt zu den Hardlinern seiner Partei und ist treuer Unterstützer Trumps. Gaetz wollte schon mehrmals die Beschlüsse zum Staatshaushalt sprengen und die ganze Regierungsarbeit zum Stillstand bringen. "Bombenwerfer" ist keine seltene Beschreibung für Gaetz,



Als Verteidigungsminister wünscht sich Trump den Fox-News-Moderator Pete Hegseth. Hegseth hat keine nennenswerte politische Erfahrung. Als Soldat diente er unter anderem im Irak und in Afghanistan. Für den Posten des Justizministers ist der Kongressabgeordnetevorgesehen. Der Anwalt und Abtreibungsgegner sitzt seit 2017 im Repräsentantenhaus, zählt zu den Hardlinern seiner Partei und ist treuer Unterstützer Trumps. Gaetz wollte schon mehrmals die Beschlüsse zum Staatshaushalt sprengen und die ganze Regierungsarbeit zum Stillstand bringen. "Bombenwerfer" ist keine seltene Beschreibung für Gaetz, schreibt mein Kollege Fabian Fellmann (SZ Plus).Als Verteidigungsminister wünscht sich Trump den Fox-News-Moderator. Hegseth hat keine nennenswerte politische Erfahrung. Als Soldat diente er unter anderem im Irak und in Afghanistan.



Mit der Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, will Trump eine überzeugte Unterstützerin an der Spitze des Heimatschutzministeriums platzieren. Dort hätte die 52-Jährige eine maßgebliche Rolle bei dem von Trump geplanten „größten Abschiebeprogramm in der amerikanischen Geschichte“. Das Ressort ist für die Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständig. Unterstützung soll Noem von Tom Homan bekommen. Dieser soll die von Trump angekündigte Massenabschiebung von irregulär eingewanderten Ausländern beaufsichtigen und damit eines der umstrittensten Wahlversprechen des designierten Präsidenten durchsetzen, Stephen Miller als stellvertretender Stabschef und Heimatschutz-Berater werden. Miller war bereits während Trumps erster Regierungsperiode als Berater im Weißen Haus tätig und prägte hinter den Kulissen dessen harte Gangart gegenüber Migranten mit. Mit der Gouverneurin von South Dakota,, will Trump eine überzeugte Unterstützerin an der Spitze des Heimatschutzministeriums platzieren. Dort hätte die 52-Jährige eine maßgebliche Rolle bei dem von Trump geplanten „größten Abschiebeprogramm in der amerikanischen Geschichte“. Das Ressort ist für die Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständig. Unterstützung soll Noem vonbekommen. Dieser soll die von Trump angekündigte Massenabschiebung von irregulär eingewanderten Ausländern beaufsichtigen und damit eines der umstrittensten Wahlversprechen des designierten Präsidenten durchsetzen, wie mein Kollege Fabian Fellmann schreibt (SZ Plus). Ebenfalls zuständig für Trumps Einwanderungspolitik sollr als stellvertretender Stabschef und Heimatschutz-Berater werden. Miller war bereits während Trumps erster Regierungsperiode als Berater im Weißen Haus tätig und prägte hinter den Kulissen dessen harte Gangart gegenüber Migranten mit.



Die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik soll Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen in New York werden. In den vergangenen Jahren trat die 40-Jährige immer wieder als loyale Verbündete Trumps in Erscheinung und stellte sich auch hinter Trumps Falschbehauptungen über angeblichen Betrug bei der Präsidentenwahl 2020. Die Abgeordnete aus dem Bundesstaat New York gehört der Führung ihrer Fraktion an.





Susie Wiles hat sich Trump eine enge Vertraute für die einflussreiche Rolle als Stabschefin im Weißen Haus ausgesucht. Die 67-Jährige war bisher Trumps Wahlkampfmanagerin und damit die Frau, die Trump zum Sieg führte. Der Posten des Stabschefs war in Trumps erster Amtszeit ein Schleudersitz, Trump verschliss vier Stabschefs in vier Jahren. Wiles kommt im Weißen Haus eine nahezu unmögliche Aufgabe zu, Mithat sich Trump eine enge Vertraute für die einflussreiche Rolle als Stabschefin im Weißen Haus ausgesucht. Die 67-Jährige war bisher Trumps Wahlkampfmanagerin und damit die Frau, die Trump zum Sieg führte. Der Posten des Stabschefs war in Trumps erster Amtszeit ein Schleudersitz, Trump verschliss vier Stabschefs in vier Jahren. Wiles kommt im Weißen Haus eine nahezu unmögliche Aufgabe zu, wie mein Kollege Fabian Fellmann analysiert (SZ Plus).