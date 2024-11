Trump nominiert 27-jährige Leavitt zur Pressesprecherin des Weißen Hauses

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Karoline Leavitt zur Pressesprecherin des Weißen Hauses nominiert. „Ich habe vollstes Vertrauen, dass sie am Rednerpult hervorragende Arbeit leisten und unsere Botschaft Make America Great Again an das amerikanische Volk übermitteln wird“, sagte Trump am Freitag in einer Erklärung. Die 27-Jährige sei „klug“, „tough“ und habe sich als extrem effektive Kommunikatorin erwiesen, erklärte er.



Leavitt, gebürtig aus New Hampshire, war in der zweiten Hälfte von Trumps erster Amtszeit als stellvertretende Pressesprecherin tätig. Sie schloss sich Trumps Wahlkampagne für das Jahr 2024 an und war die Hauptsprecherin für das Übergangsteam. Sie sei bekannt für ihre leidenschaftliche Verteidigung Trumps in Interviews und ihren kompromisslosen Stil, erklärten Trumps Berater.



Leavitt wird als jüngste Person in der US-Geschichte das Amt der Pressesprecherin des Weißen Hauses übernehmen. Der bisher jüngste Pressesprecher war Ron Ziegler, der im Alter von 29 Jahren 1969 von Präsident Richard Nixon ernannt wurde.