Nach Zoll-Ankündigung: Trudeau und Trump treffen sich in Florida

Kanadas Premierminister Justin Trudeau wird wohl in den kommenden Stunden den designierten US-Präsidenten Donald Trump treffen. Er landete bereits in West Palm Beach, Florida. Anlass für das Treffen dürften die neuen Zölle in Höhe von 25 Prozent sein, die der designierte US-Präsident auf Waren aus Kanada und Mexiko erheben will. Trump drohte diese Strafzölle für den Fall an, dass die Nachbarländer der USA den Fluss illegaler Drogen und undokumentierter Migranten über die Grenzen nicht stoppen. Dieser erste konkrete Zollvorstoß nach der Wahl hat die Märkte erschüttert und den kanadischen Dollar sinken lassen.

Trudeau hatte noch am Tag der Ankündigung ein Telefonat mit Trump geführt, um über Grenzsicherheit und Handel zu sprechen. Ein kanadischer Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, erklärte, Trudeau habe darauf hingewiesen, dass die Zahl der Migranten, die von Kanada in die USA einreisen, im Vergleich zu denen aus Mexiko minimal sei. Kanadische Behörden betonen zudem, dass sie eng mit den USA zusammenarbeiten, um den Fluss von Fentanyl zu bekämpfen – einem synthetischen Opioid, das in den USA eine Gesundheitskrise ausgelöst hat. Die Menge an Fentanyl, die an der Grenze zu Mexiko beschlagnahmt wird, ist seit 2022 etwa 1000-mal größer als an der kanadischen Grenze, so die US-Zollbehörde.



Trudeau sieht sich durch Trumps Bedenken auch in Kanada dem Druck ausgesetzt, die Grenzsicherheit und Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Trudeau wird der erste Regierungschef der G 7 sein, der Trump nach dessen Wahl persönlich trifft. „Das Symbol, dass Trudeau nach Palm Beach geht, auf die Knie fällt und ‚Bitte tu das nicht‘ sagt, ist sehr, sehr mächtig“, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg Fen Hampson, Professor für Internationale Beziehungen an der Carleton University in Ottawa.