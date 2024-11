Trumps Zoll-Pläne: Mexiko droht mit eigenen Strafzöllen

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum warnt den designierten US-Präsidenten davor, Strafzölle gegen Mexiko zu verhängen. Mexiko könne darauf mit eigenen Strafzöllen reagieren, was „die gemeinsamen Unternehmen gefährden" würde. In einer am Dienstag verlesenen Erklärung an Donald Trump wies sie darauf hin, dass US-Unternehmen wie General Motors, Stellantis und Ford von Mexiko aus exportieren. „Warum ein Zoll erheben, der sie gefährdet?", fragte sie. Tatsächlich fallen die Aktien von US-Autoherstellern aufgrund von Bedenken schon jetzt, Experten sprechen davon, dass Neuwagen um mehrere Tausend Dollar teurer werden könnten.



In ihrer Ansprache betonte Sheinbaum, dass „es nicht durch Drohungen oder Zölle" möglich sei, „das Migrationsphänomen oder den Drogenkonsum in den USA" zu lösen - so hatte Trump seine Zoll-Pläne zuvor begründet. Stattdessen brauche es „Kooperation und gegenseitiges Verständnis", um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Sheinbaum hob hervor, dass Mexiko bereits intensiv gegen Drogenkartelle vorgeht, mit mehr als 15 000 Festnahmen im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Drogenkriminalität. Zudem sei Mexiko dabei, den illegalen Fentanylhandel als „schweres Verbrechen" im Strafrecht zu verankern. In Bezug auf die Drogenschmuggelproblematik betonte sie, dass die chemischen Vorläufersubstanzen für die Herstellung von Fentanyl und anderen synthetischen Drogen, die sich in Mexiko, Kanada und den USA verbreiten, vor allem aus asiatischen Ländern kämen. Sie forderte internationale Zusammenarbeit, um gemeinsam gegen das Problem vorzugehen.



Trumps Pläne und was Experten davon halten - eine Analyse von Ann-Kathrin Nezik, SZ-Korrespondentin in New York: