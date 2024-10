Vance: USA sollen in Nato bleiben - Deutschland mehr investieren

Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance sagte, Donald Trump würde die USA im Falle einer Wiederwahl in der Nato halten, wobei es wichtig sei, dass die transatlantische Allianz nicht "nur ein Wohlfahrtsklient" sei. "Donald Trump möchte, dass die Nato stark bleibt. Er will, dass wir in der Nato bleiben", erklärte der Senator aus Ohio in einem Interview bei "Meet the Press" des Senders NBC, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. "Aber er möchte auch, dass die Nato-Staaten tatsächlich ihren Anteil an der Verteidigungslast tragen."



Trump prahlt regelmäßig damit, dass sein Druck auf die europäischen Verbündeten in der Nato sie dazu gebracht habe, ihre Verteidigungsausgaben während seiner Amtszeit im Weißen Haus zu erhöhen. Im Februar sorgte er für Aufregung mit der Erzählung, dass er einmal einem Regierungschef bei einem Treffen gesagt habe, dass er Russland sagen würde, sie könnten mit denen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkämen, "machen, was sie wollen".



"Wir würden in der Nato bleiben", sagte Vance auf NBC, als er nach einer klaren Antwort gefragt wurde. Ohne konkrete Bedingungen zu nennen, unter denen die USA in der Nato bleiben sollten, kritisierte Vance ein Ungleichgewicht in den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und nannte Deutschland, ein häufiges Ziel von Trumps Druck während seiner Präsidentschaft. "Das Problem der Nato ist, dass Deutschland mehr für Sicherheit und Verteidigung ausgeben muss."



Vance vermied es, den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Feind zu bezeichnen, und deutete an, dass seine Zusammenarbeit notwendig sein könnte, "wenn wir jemals den Krieg in der Ukraine beenden wollen". Er bezeichnete China als die größte Bedrohung für die USA.