Medienberichte: Marco Rubio könnte Außenminister werden

Amerikanische Medien gehen davon aus, dass Donald Trump den Senator Marco Rubio zum Außenminister ernennen wird. Zuerst berichteten die New York Times und der Sender NBC darüber, mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Trump könne seine Meinung zwar noch ändern, habe sich aber wohl bereits für Rubio entschieden. Damit würde Trump einem ehemaligen Rivalen einen der wichtigsten Posten in seiner zweiten Amtszeit geben.



Rubio ist seit 2011 im US-Senat und hatte 2016 erfolglos versucht, selbst Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden - scheiterte aber im Vorwahlkampf gegen Trump, der ihn damals mit Schmähungen bedachte. Seit Trump erstmals ins Weiße Haus einzog, gilt der Senator aus Florida als einer seiner leidenschaftlichsten Unterstützer. In diesem Jahr soll er in der engeren Auswahl für die Vize-Kandidatur gewesen sein, bevor sich Trump für J. D. Vance entschied. Rubio hat intensiv für Trump Wahlkampf gemacht und half Trump dabei, die Latino-Gemeinschaften anzusprechen.



Rubio wittert die größte außenpolitische Bedrohung in China, es sei „der mächtigste Gegner, dem sich die Vereinigten Staaten seit langem stellen mussten“, schrieb er in einem im September veröffentlichten Bericht. Gleichzeitig gilt er als starker Befürworter der NATO.



Rubio unterstützt Israels Krieg im Gazastreifen sowie die Angriffe auf die Hisbollah in Libanon. Zudem verteidigt er Trumps Haltung, den russischen Überfall auf die Ukraine schnell zu beenden, und fordert Verhandlungen, die dazu führen könnten, dass Kiew Gebiete aufgibt, die von russischen Truppen besetzt sind. „Ich bin nicht auf Russlands Seite – aber leider ist die Realität so, dass der Krieg in der Ukraine mit einer verhandelten Lösung enden wird“, sagte Rubio im September bei NBC.





Rubio würde als langjähriger Senator voraussichtlich schnell durch die Kammer bestätigt. Dies würde eine Vakanz im Senat schaffen, die es dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ermöglichen würde, jemanden für den freien Sitz zu ernennen.



