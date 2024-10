Kamala Harris erschrocken über Trumps angebliche Hitler-Aussagen

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich empört über die Enthüllungen zu angeblichen Aussagen ihres republikanischen Kontrahenten Donald Trump gezeigt, in denen er sich positiv über Adolf Hitler geäußert haben soll. „Es ist zutiefst beunruhigend und unglaublich gefährlich, dass Donald Trump sich auf Adolf Hitler beruft – den Mann, der für den Tod von sechs Millionen Juden und Hunderttausenden Amerikanern verantwortlich ist“, sagte Harris. Trump sei zunehmend entfesselt und instabil. Und in einer zweiten Amtszeit wären Leute wie John Kelly nicht mehr da, um ihn von seinen schlimmsten Impulsen abzuhalten und zu zügeln, mahnte die 60-Jährige.



Kelly, in Trumps Amtszeit als Präsident zeitweilig dessen Stabschef, hatte in der New York Times und bei The Atlantic über Aussagen des Republikaners berichtet. „Wissen Sie, Hitler hat auch einige gute Dinge getan“, habe er mehrfach von Trump gehört, sagte Kelly der New York Times. The Atlantic bestätigte Kelly, dass Trump in einer Unterhaltung gesagt habe, er wünsche sich so loyale Generäle wie „Hitlers Generäle“. Trumps Wahlkampf-Team bestreitet, dass der Republikaner diese Aussagen getätigt habe.