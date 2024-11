Texas bietet Trump Land für Abschiebeeinrichtung an

Die texanische Landkommissarin Dawn Buckingham hat dem designierten US-Präsidenten Donald Trump 1400 Acre Land (umgerechnet etwa 5,6 Quadratkilometer) angeboten, dass die Bundesregierung nutzen könnte, um darauf ein Abschiebelager zu errichten. Damit will der US-Bundesstaat an der mexikanischen Grenze Trump bei seinem angekündigten Kampf gegen massenhafte illegale Einwanderung unterstützen.



Buckingham hatte das Land an der Grenze zwischen den USA und Mexiko letzten Monat erworben. Die Fläche ist fast doppelt so groß wie der Central Park in New York City. Ihre Behörde habe eine Vereinbarung mit einer der zuständigen Bundesbehörden vorbereitet, damit auf dem Grundstück eine Einrichtung erbaut werden könne, in der die Abschiebung illegal eingewanderter Straftäter vorbereitet, die Straftäter inhaftiert und von wo aus sie abgeschoben werden könnten, schreibt Buckingham in einem Brief an Trump. Von dort aus könne die "größte Abschiebeaktion von gewalttätigen Straftätern in der Geschichte der Nation erfolgen", schreibt die Republikanerin weiter.



Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, Massenabschiebungen in seiner zweiten Amtszeit zu einer Priorität zu machen. „Am ersten Tag werde ich das größte Abschiebeprogramm in der amerikanischen Geschichte starten“, sagte er wenige Tage vor der US-Wahl. Die USA seien ein „besetztes Land“, warnte er. Beginnen will Trump demnach mit illegal eingewanderten Straftätern. Die Behauptung, dass die USA von kriminellen Migranten überrannt würden, war ein zentraler Punkt seines Wahlkampfs. Gerichte könnten Trumps Pläne für Massenabschiebungen aber eventuell durchkreuzen oder verzögern. Zudem bräuchte er für größere und teurere Vorhaben vermutlich die Zustimmung des US-Kongresses. Dort haben Trumps Republikaner absehbar in beiden Kammern eine knappe Mehrheit.