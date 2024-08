Harris will USA versöhnen und spricht von "wichtigster Wahl unseres Lebens"

Minutenlang gibt es Beifall in der Halle in Chicago, als Vizepräsidentin Kamala Harris auf die Bühne tritt. Die Rede auf ihrem Nominierungsparteitag ist die bisher wichtigste in ihrer Karriere.



Zu Beginn dankt sie US-Präsident Joe Biden – wie es so viele Rednerinnen und Redner in den vergangenen Tagen getan haben. "Wenn ich an den Weg denke, den wir zusammen gegangen sind, Joe, dann erfüllt mich Dankbarkeit. Deine Leistungen sind außerordentlich. Die Geschichte wird es zeigen – und dein Charakter ist eine Inspiration.“



In ihrer Rede sagt Harris, dass sie eine "Präsidentin für alle Amerikaner" sein wolle. "Sie können mir vertrauen", betont die Kandidatin der Demokraten. Die Menschen im Land hätten die Chance, einen neuen Weg zu beschreiten, "nicht als Mitglieder einer bestimmten Partei oder Fraktion, sondern als Amerikaner". Harris sagt: "Mit dieser Wahl bietet sich unserer Nation eine wertvolle, flüchtige Chance, die Verbitterung, den Zynismus und die spaltenden Kämpfe der Vergangenheit hinter sich zu lassen". Diese Wahl sie "die wichtigste Wahl unseres Lebens".



Harris geht außerdem durch einige Punkte ihres Programms: Freiheit, Abtreibungsrechte, Bildung und die Stärkung der Mittelschicht. Vor allem beim Punkt "reproduktive Freiheit", wie sie es nennt, verharrt sie ein wenig länger - und warnt in dem Zusammenhang vor einer neuen Präsidentschaft Donald Trumps. Dieser wolle ein landesweites Abtreibungsverbot erlassen, behauptet sie. Anders als die Republikaner traue sie Frauen zu, selbst über eine Schwangerschaft entscheiden zu können, sagt Harris. Sie betont auch, sie werde weiter zur Ukraine stehen und Israel unterstützen. Unter großem Applaus spricht sie aber auch die Situation der Zivilbevölkerung im Gazastreifen an.



In ihrer Rede malt sie ihr Szenario einer zweiten Präsidentschaft des Republikaners Trump weiter aus. Sie verweist auf die Entscheidung des Supreme Court, wonach Präsidenten weitreichende Immunität genießen. Diese Gerichtsentscheidung würde Trump große Macht einräumen. Harris erinnert an den Sturm auf das Kapitol: Trumps Parteifreunde hätten diesen damals angefleht, den Mob aufzuhalten, sagt Harris. Trump aber habe das Gegenteil getan und "Öl ins Feuer gegossen". Es sei schwer, Trump ernst zu nehmen, so Harris - "die Konsequenzen einer Wiederwahl Trumps sind aber sehr ernst".



