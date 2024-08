Republikanischer Gouverneur kritisiert Trumps Angriffe auf Harris

Dass die beiden großen Parteien in den USA und insbesondere die Republikaner ein Wahlverein sind, die sich geschlossen hinter dem Spitzenkandidaten versammeln, das ist in den vergangenen Wochen deutlich geworden. Doch nun muss sich Donald Trump Kritik aus den eigenen Reihen anhören. Chris Sununu, Gouverneur von New Hampshire, empfahl Trump in einem Interview beim Sender CNN, sich auf die „Themen zu konzentrieren, die den Amerikanern wichtig sind“. Wenn Trump seine Rhetorik gegenüber Harris fortsetze, wird er Vizepräsidentin Harris etwas überlassen, was sie sich, offen gesagt, in den Sachfragen nicht verdient hat.“ In den Bereichen Migration und Inflation etwa, so Sununu weiter, gebe es für die Republikaner viel zu gewinnen.



Es ist nicht der erste Vorstoß des Gouverneurs in dieser Sache. Am Donnerstag veröffentlichte er einen Gastbeitrag in der New York Times, in der er die persönlichen Angriffe Trumps auf Harris als "Zeitverschwendung" bezeichnete.



Trump hatte in den vergangenen Tagen immer wieder derbe Worte gegen seine voraussichtliche Konkurrentin bei den Präsidentschaftswahlen benutzt. Er bezeichnete sie als "bum", was man mit Gammlerin oder Pennerin übersetzen kann. Am Mittwoch sagte er dann auf einer Bühne, Harris sei erst vor ein paar Jahren "schwarz geworden". Fälschlicherweise behauptete er, Harris habe zuvor stets ihren indischen Ursprung betont. Harris hat indische und afroamerikanische Wurzeln.



Sununu trat auch schon in der Vergangenheit immer wieder als Kritiker Trumps in Erscheinung. Nach der Wahl 2020 schloss er sich nicht der Lüge von der gestohlenen Wahl an, bei der Vorwahl unterstützte er Trumps Konkurrentin Nikky Haley. Dennoch sagte er immer wieder auch, dass er Trump 2024 trotzdem wählen würde.