Harris verschärft Ton, Trump schürt Erwartung, dass ihm Sieg nur durch Betrug genommen werden kann

Ein Großteil der US-amerikanischen Wähler dürften sich bereits entschieden haben, für welchen Kandidaten sie am Dienstag votieren. Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eigene Erhebungen in Zusammenarbeit mit Instituten, dass bisher bereits rund 70 Millionen Stimmen abgegeben worden seien. Die Zahl entspricht knapp 45 Prozent der rund 158 Millionen Stimmen, die bei der Präsidentschaftswahl 2020 abgegeben wurden. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris will voraussichtlich per Brief wählen. Dies sei zumindest der Plan der US-Vize, zitierte unter anderem der US-Sender CNN einen Sprecher von Harris' Wahlkampfteam. Am Ende werden wohl nur wenige Tausend Stimmen den Unterschied machen, weshalb sowohl Harris als auch der ehemalige Präsident Donald Trump weiterhin mit großem Einsatz um Unentschlossenen buhlen.



Harris und der ehemalige Präsident Donald Trump konzentrierten sich am Samstag auf den Süden des Landes, genauer gesagt auf North Carolina, einem der hart umkämpften Swing States, wo die Kandidaten laut Umfragen nahezu gleichauf liegen. Harris hielt eine Kundgebung in Charlotte ab, mit Reden von Kerry Washington und Auftritten von Sängern wie Brittney Spencer und Jon Bon Jovi. Trump hielt Kundgebungen im nahegelegenen Gastonia (North Carolina), in Salem (Virginia) und in Greensboro (North Carolina) ab.



Trump sei „zunehmend instabil“, besessen von Rache und auf unkontrollierte Macht aus, warf Harris dem Republikaner vor. Trump wiederum nannte Harris erneut ein „Individuum mit niedrigem IQ“ und sprach ihr die Fähigkeit zur Präsidentschaft ab. „Sie wird völlig überfordert sein, Zusammenbruch, und Millionen Menschen werden sterben“, sagte er für den Fall eines Wahlsiegs der Demokratin voraus.



Seine Konkurrentin Kamala Harris lüge, wenn sie behaupte, er sei gegen künstliche Befruchtung, betonte Trump in Greensboro: „Ich betrachte mich als den Vater der Befruchtung." Erneut schürte Trump bei seinen Anhängern die Erwartung, dass ihm ein Sieg nur durch Betrug genommen werden kann. „Lasst sie betrügen, denn das ist es, was sie tun“, sagte Trump über die Demokraten. Der republikanische Kandidat sprach auch erneut von seiner „schönen weißen Haut“. „Ich müsste heute Abend nicht bei euch sein“, sagte er. „Ich könnte an einem Strand sein, meine schöne weiße Haut würde schön gebräunt.“