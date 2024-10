Republikanerin Liz Cheney tritt gemeinsam mit Harris auf und verspricht ihr ihre Stimme

Bei einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt stellt sich die Republikanerin Liz Cheney hinter US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und warnt erneut vor Donald Trump. Im hart umkämpften Bundesstaat Wisconsin bittet sie die Wählerinnen und Wähler, „die verkommene Grausamkeit von Donald Trump abzulehnen“. Weiterhin sagt die 58-Jährige, dass sie noch nie für einen Demokraten gestimmt habe - „aber dieses Jahr gebe ich mit Stolz meine Stimme für Vizepräsidentin Kamala Harris ab.“ Trump müsse bei der Präsidentschaftswahl am 5. November besiegt werden. Immerhin wisse sie, dass der konservativste aller konservativen Werte die Treue zur amerikanischen Verfassung sei. Über Harris wisse sie, „dass sie unser Land liebt, und, dass sie eine Präsidentin für alle Amerikaner sein wird.“ Ihre Ansprache hielt die langjährige Republikanerin ausgerechnet in Ripon, dem Ort, an dem sich die Republikanische Partei 1854 gründete. Auf Schildern neben ihr war der Spruch „Land über Partei“ zu lesen.



Harris dürfte sich von Cheneys Unterstützung erhoffen, jene Republikaner zu erreichen, die damit unzufrieden sind, wie sich ihre Partei seit Trumps Eintritt in die Politik verändert hat. Harris sagte, sie stelle sich eine Zukunft nach Trump vor, in der Republikaner und Demokraten zu „gesunden“ und „energischen“ Debatten zurückkehren würden. In einem Interview mit CNN im August hatte sie außerdem gesagt, dass sie im Falle ihrer Wahl einen Republikaner oder eine Republikanerin in ihr Kabinett berufen würde.

Cheney und ihr Vater, der ehemalige Vizepräsident Dick Cheney, unterstützten Harris trotz großer politischer Differenzen. Cheney begründete ihre Unterstützung für Harris damit, dass Trump eine Gefahr für die Demokratie darstelle. „Bei dieser Wahl ist es keine Bestrebung, Patriotismus über Parteilichkeit zu stellen. Es ist unsere Pflicht“, sagte Cheney. „Gewalt bestimmt nicht und darf niemals bestimmen, wer uns regiert. Wähler tun es.“



Cheney wurde 2016 erstmals in Wyoming in einen Sitz im Repräsentantenhaus gewählt und diente in der Führung der Republikaner. Sie war eine von zehn Republikanern im Repräsentantenhaus, die für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump stimmten.