Spontanbesuch von Harris bei „Saturday Night Live"

Vizepräsidentin Kamala Harris wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der populären US-Comedy-Show „Saturday Night Live" auftreten. Der Besuch in New York City, der nicht auf Harris' öffentlichem Terminkalender stand, folgt auf zwei „Get-out-the-vote“-Konzerte in Atlanta und Charlotte, North Carolina, früher am selben Tag. Die Vizepräsidentin setzt damit auf eine Strategie, die schon andere Präsidentschaftskandidaten vor ihr verfolgten: Comedy-Auftritte, um Wähler zu erreichen, die keine traditionellen Nachrichtenquellen konsumieren.

Der spontane New York-Besuch von Harris steht in starkem Kontrast zu einer kürzlichen Veranstaltung Donald Trumps im Madison Square Garden, die von kontroversen Äußerungen seiner Unterstützer geprägt war. Es bleibt abzuwarten, ob Harris auch auf ihre Darstellerin Maya Rudolph treffen wird, deren Imitationen sie in der Vergangenheit lobend erwähnt hatte.