"Langweilig!" – Trump reagiert auf Harris-Interview und kritisiert ihre Positionen

Während des ersten TV-Interviews von Kamala Harris hat der Republikaner Donald Trump auf der von ihm gegründeten Plattform Truth Social reagiert – mit Häme und Kritik. Bereits zuvor auf einer Wahlkampfveranstaltung sprach er über die Bedingungen, unter denen das Interview stattfand. Er beschwerte sich, dass das Interview bei CNN aufgezeichnet und später ausgestrahlt wurde. Außerdem sagte er: „Sie sah nicht wie eine Präsidentin aus für mich. Ich sehe sie nicht in Verhandlungen mit Leuten wie Xi in China.“



Auf Truth Social schrieb er dann, er freue sich darauf gegen "Comrade Kamala" in der TV-Debatte am 10. September anzutreten. "Comrade Kamala", so nennt Trump seine Konkurrentin seit Kurzem, um sie als vermeintliche Kommunistin abzustempeln. Er könne es nicht erwarten, den Amerikanern zu zeigen "was für eine Betrügerin" sie sei. Harris habe jede ihrer Positionen gewandelt, die sie zuvor jahrelang gehabt habe, schreibt er weiter.



Harris wurde auch in dem Interview zu Positionen gefragt, in denen sie ihre Haltung geändert hatte, zum Beispiel beim Fracking. 2020 habe sie ihre Ablehnung gegenüber dieser umstrittenen Fördertechnologie abgelegt, sagte sie in dem Gespräch bei CNN.



Seinen letzten Beitrag auf Truth Social setzte Trump ab, als das Interview bei CNN gerade zu Ende ging. "BORING", schrieb er in Großbuchstaben. Langweilig sei das Interview gewesen.